¡Histórico! Donovan Carrillo logra su mejor puntuación en Mundial de Patinaje Artístico al ritmo de Pedro Infante

Esta es la competición que más he disfrutado en mi vida. Mantendré este sentimiento en mi corazón para siempre, muchas gracias a la audiencia que me apoyó en las gradas. Quiero esforzarme aún más durante los próximos años y ver a dónde me lleva esto. Espero que este sentimiento siga creciendo, después de la cirugía sentí más hambre, quería lograr más, por eso decidí mudarme a Canadá. Estoy muy agradecido con mis nuevos entrenadores, no sólo como entrenadores, sino como mentores de vida (...) Fue grandioso. Todavía estoy procesando lo que conseguí aquí. Ha sido una temporada difícil, con muchos cambios, pero estoy muy feliz de poder alcanzar finalmente mis objetivos comentó Carrillo para Golden Skate.