Estos son los puentes restantes en México para lo que queda de 2024

Aunque estamos prácticamente en la recta final de este 2024, después del puente del Grito de Independencia aún quedan varios descansos importantes para estudiantes y trabajadores, pero ¿cuántos días festivos quedan en este año en México? A medida que el calendario avanza, es fundamental conocer cuáles son las fechas clave, especialmente aquellos que se convierten en fines de semana largos, ideales para disfrutar de tiempo libre en familia, viajar o simplemente relajarse en casa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuántos puentes quedan para lo que resta de 2024?

Cuando uno se detiene a mirar el calendario oficial que publicó el Gobierno de México a inicios de año, uno de los puentes más esperados en 2024 será el 1 de octubre, una fecha clave por la transición del poder federal, y es considerado un día de descanso obligatorio para los trabajadores, pero curiosamente no aparece marcado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como un día de suspensión de actividades.

El que sí coincide entre los feriados para trabajadores y para los estudiantes, es el lunes 18 de noviembre, cuando se celebra el Día de la Revolución Mexicana, originalmente el miércoles 20 de noviembre, pero con modificación para armar el fin de semana largo.

Esta fecha, además de recordar un evento histórico trascendental, ofrece una pausa en las actividades escolares y laborales, brindando la oportunidad de extender el descanso. Muchas familias aprovechan este puente para viajar o disfrutar de actividades recreativas, ya que es uno de los últimos descansos largos del año.

La mala noticia es que será el último puente de lo que resta de 2024.

¿Qué otros días de descanso sin puente restan en el año?

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las festividades del calendario escolar se convierten en puentes. El 25 de diciembre, aunque es una de las celebraciones más importantes en México, cae en miércoles, lo que significa que no habrá extensión. Este día se marca como una suspensión de actividades, pero no genera un fin de semana largo.

¿Cuál es el primer puente de 2025?

El diagrama del próximo año tiene al miércoles 1 de enero como el primer día festivo del 2025, pero el primer puente del próximo año será el 3 de febrero, cuando el feriado corresponde a los 100 años de la creación de la Constitución de México, cuya conmemoración exacta es el día 5, pero se recorre al inicio de la semana para completar tres días consecutivos de relajación.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.