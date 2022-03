Croquetas a granel podrían poner en riesgo la salud de tu lomito

Sabemos que la economía en el hogar no siempre es la mejor, por ello, en ocasiones recurrimos a comprar productos más baratos, tal es el caso del alimento de nuestros lomitos o michis, pero ¿sabes qué es lo que realmente están comiendo tus mascotas? Posiblemente no, por eso especialistas recomiendan no comprar croquetas a granel para perros y gatos, pues lo barato podría salir caro y de paso pondría en riesgo la salud de tu mascota.

La salud de tus mascotas es indispensable y todo cuidador o dueño de lomitos o michis deben saber que existen diferentes tipos de alimentos: hay alimentos conocidos como húmedos (sobres o latas) y los secos que corresponden a las croquetas.

De acuerdo con información de Chilango , una usuaria de nombre Camilia decidió comprar croquetas a granel para sus mascotas ya que el bulto que encargó en una tienda no llegó a tiempo; sin embargo, se percató que aunque aparentemente eran de la misma marca, las croquetas no eran iguales ni olían como las otras.

“Compramos (croquetas) sueltas en la veterinaria. Según eran de “la misma marca”, pero nos dimos cuenta que en realidad no eran iguales porque olían y se veían diferente”, relató.

Algo similar le sucedió a Marcela, quien contó al mismo medio que compró croquetas a granel para sus michis. “Se nos hizo fácil comprar sus croquetas en el tianguis porque la vimos barata a comparación de otros lugares; eso nos salió más caro”, dijo.

Marcela llevó a sus michis al veterinario y se percató que los problemas en el pelaje de sus gatos apenas era el comienzo de un severo problema estomacal.

“El que un alimento venga dentro de un empaque con cierta información, nos garantiza el contenido y la calidad del producto, sobre todo en el tema de contaminación con microorganismos que puedan ser riesgosos para la salud de nuestros animales de compañía”, declaró Ylenia Márquez, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

Especialistas señalan que al abrir un bulto de alimento , la comida de nuestros lomitos o michis queda expuesta a condiciones ambientales, por ende, comienza un periodo de deterioro del alimento a causa de la contaminación por microorganismos que pueden ser patógenos, los cuales pueden dañar la salud de nuestras mascotas.

“Si añadimos estados ambientales como pueden ser la temperatura del lugar, la humedad u otras condiciones ambientales que favorezcan el crecimiento de estas bacterias y su contaminación, pueden crecer ahí bacterias que en su gran mayoría causan problemas gastrointestinales de moderados a serios”, añadió Ylenia Márquez.

Algunos de los principales padecimientos son vómitos, diarreas o deshidratación, todo dependerá de la cantidad de bacterias y la edad de nuestra mascota, ya que cada organismo reacciona de forma diferente.

“En el caso de los cachorros y viejitos, generalmente sus organismos son menos eficientes para compensar cualquier agresión o infección, por lo tanto, estarían más expuestos a que su salud se vea más dañada”, aseguró.

Por último, los especialistas recomendaron poner mayor atención en nuestras mascotas, porque muchas de las bacterias generan toxinas que alteran el comportamiento y la salud de nuestros lomitos y michis.

“Las toxinas normalmente pueden llegar a causar daños más graves como daño hepático renal o cancerígenas, entonces no vas a ver que tu animal de compañía en este momento se enferme, sino que eventualmente puede llegar a presentar algún tipo de cáncer”, aseveró.

¿Cómo detectar que las croquetas a granel están contaminadas?

De acuerdo con la experta de la UNAM, a simple vista es complicado saber si los alimentos están contaminados; sin embargo, es importante poner mucha atención a la coloración de las croquetas, así como su olor.

Por ello, la académica de la UNAM recomienda comprar alimento directo del empaque y una vez abierto, cuidar las condiciones ambientales, principalmente que no esté expuesto al Sol y que el bulto no tenga hoyos. También recomendó familiarizarse con el olor y aspecto de las croquetas, esto ayudará a identificar cuando un alimento no es óptimo o se encuentra contaminado.

¿Cómo saber si el alimento para mascotas está avalado?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para verificar la autenticidad del alimento, la etiqueta debe contener, entre otros datos, el de la Regulación. Lo puedes corroborar al constatar que aparece la letra “A” seguido del número de expediente de la empresa que elabora el producto y el número consecutivo, por ejemplo: A-1522-486.

