Comparece fiscal de Morelos por el caso Ariadna Fernanda

El Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona compareció este 16 de noviembre ante el Congreso de Morelos por el caso Ariadna Fernanda en donde reiteró no tener conflicto de intereses con el agresor de la víctima e insistió en haber hecho un trabajo impecable.

A su decir, la fiscalía a su cargo no se ha prestado a intereses políticos, “hicimos un trabajo científico con legistas, no se puede descalificar el trabajo de la fiscalía”, toda vez que dijo no conocer el resultado de la necropsia realizada en la Ciudad de México, porque no es su función.

Niego categóricamente tener algún vínculo con quienes protagonizaron este delito, no tienen sustento, se trata de un tema político. Nuestro trabajo está limpio. Parece que estamos en una confrontación política.

En este sentido pidió ponerse a trabajar y que el tema de las necropsias se decida en los tribunales.

Aunado a ello, añadió que los resultados de las mismas, no tiene que ver con la víctima y su familia, añadió que lo que se busca es detener delincuentes pero con las pruebas en la mano, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.

lmo