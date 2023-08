Por qué un contribuyente debe darse de baja del SAT y cuáles son los requisitos

Sabemos que los trámites respecto al Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) pueden ser muy complicados; de hecho, cumplir con las obligaciones fiscales es todo un reto para gran parte de los contribuyentes.

Así que si por el momento suspendiste tus actividades laborales, lo mejor es que presentes un aviso para darte de baja ante este organismo; y a continuación te explicamos el paso a paso.

¿En qué caso se debe realizar el trámite de suspensión de actividades del SAT?

De acuerdo al Portal SAT , este trámite permite actualizar la situación del Registro Federal del Contribuyente (RFC) en dos casos, al dejar de presentar actividades económicas o por cambio de residencia fiscal.

Aplica para las personas físicas y morales, y es un proceso totalmente gratuito. Solo ten en cuenta que el procedimiento no libera a los pagadores de impuestos de presentar sus declaraciones y obligaciones fiscales que tengan pendientes de cumplir.

¿Cómo darte de baja ante el SAT?

Para este procedimiento es necesario completar algunos requisitos como que el tiempo idóneo para presentar la baja ante el SAT es dentro del mes siguiente en el que se interrumpan todas las actividades económicas. Aunque si se trata de un cambio de residencial fiscal de México a extranjero, el aviso deberá presentarse con no más de dos meses de anticipación.

Entonces, para darse de baja, hay que: Ingresar al portal del SAT, seleccionar la modalidad de persona (física o moral), el apartado “Trámites del RFC”, “Actualización en el RFC” y enseguida “Presenta tu aviso de suspensión de actividades como persona física/moral” o simplemente dar clic aquí .

Para ingresar debes proporcionar tu RFC y contraseña. Luego se solicitarán los datos solicitados en el formulario y confirmar. Finalmente, hay que imprimir o guardar el “Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal”.

Pero si lo tuyo no es la tecnología y prefieres los trámites en línea, no te preocupes, ya que también puedes optar por acudir a las oficinas, pero no olvides llevar tu e.firma y contraseña.

En casos específicos, como contribuyentes obligados a realizar actividades vulnerables de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, se debe contar con un acuse de baja del padrón de actividades vulnerables en original.

