¿No puedes ni respirar? Se reporta mala calidad del aire y así aplicará el Doble Hoy No Circula el 30 de mayo

En el Valle de México tras varios días de reportarse contingencias ambientales y mala calidad del aire, este jueves 30 de mayo se activará el programa Hoy No Circula de manera normal, conforme las reglas establecidas por la CAMe.

Para este 30 de mayo en la estación Valle de Chalco se reportan 105 por billón (ppb) y en la mayoría de las partes del Valle de México se reporta una buena calidad del aire, al contrario que en semanas pasadas.

¿Qué autos aplican en el Hoy No Circula este 30 de mayo?

Tras varios de aplicar el Doble Hoy No Circula, algunos chilangos podrán volver a circular en las calles de la Ciudad de México y el Estado de México y estos autos no podrán circular este jueves según la CAMe:



Placas 1 y 2



Holograma 1 y 2



Engomado verde

Los automóviles exentos durante el Hoy No Circula del 30 de mayo son aquellos que cuenten con holograma 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos. Por otro lado, cabe señalar que el holograma 2 descansaría este sábado.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

La mala calidad del aire podría afectar la salud

Programas como el Hoy No Circula se aplican en gran medida para reducir el alto número de contaminantes en la salud, pero la aparición de microplástcos en el cuerpo humano ha demostrado ser una realidad.

La revista Toxicological Science publicó una investigación en la que científicos encontraron 12 tipos diferentes de microplásticos en los testículos de 23 hombres estudiados y no se trata de casos aislados.

