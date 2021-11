Clima 11 de noviembre: Frente frío 8 provoca lluvias fuertes en México

¡Abrígate bien! El clima para este 11 de noviembre pronostica diversos sistemas meteorológicos sobre México, por lo que la mayoría de sus regiones reportarán lluvias, chubascos y vientos fuertes de los que la población mexicana debería protegerse.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima pronostica para este jueves 11 de noviembre un descenso de temperaturas y lluvias fuertes especialmente en las regiones del norte de México debido a un nuevo frente frío que ingresará.

En general se mostrará un tiempo inestable porque otros sistemas meteorológicos provocarán lluvias fuertes en el resto de la República Mexicana. Lo más recomendable es estar al pendiente de los avisos que proporcionen las autoridades meteorológicas del país a lo largo de este día.

Clima 11 de noviembre: Temperatura mínimas

Durante la madrugada y el amanecer de este jueves 11 de noviembre, el clima podría estar bastante frío para las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, así como en Estado de México, Puebla y Tlaxcala, donde el termómetro podría oscilar entre los -5 y 5 ºC.

- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C y posibles heladas: zonas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Ciudad de México y Chiapas.

Es normal que durante el otoño sean notorios los descensos en la temperatura durante el amanecer, pero conforme avanza el día esta va aumentando gradualmente, por eso, a fin de evitar alguna enfermedad respiratoria es importante cuidarse ante los cambios bruscos.

Clima 11 de noviembre: Temperaturas máximas

Para la tarde de este 11 de noviembre, es decir, después de medio día, prevalecerá el ambiente caluroso en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde predominarán las temperaturas de entre 30 y 40 ºC.

- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Clima en CDMX y Estado de México este 11 de noviembre

El SMN pronostica ambiente frío así como heladas y bancos de niebla en zonas altas de la región. Cielo despejado durante el día, sin lluvia en la Ciudad de México e incremento de nubosidad con probabilidad.

- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 23 a 25°C.

- Temperatura mínima al amanecer en la Ciudad de México: 6 a 8°C.

- Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Clima 11 de noviembre: Lluvias en México

El clima para este 11 de noviembre pronostica la presencia de canales de baja presión sobre las regiones ubicadas en el oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluyendo a la Península de Yucatán, los cuales entrarán en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

El frente frío No.8 también provocará lluvias en el norte del país, además de que esta región se verá afectada por la masa de aire frío que tendrá rachas de viento de hasta 50 km/h.

Por esta razón se pronostican lluvias con chubascos en las regiones mencionadas.

- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Yucatán.

- Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Golfo de California, Sonora y Nuevo León.

- Viento de componente sur de hasta 50 km/h: Tamaulipas.

- Viento con rachas de hasta 50 km/h: Chihuahua y Coahuila.

Clima 11 de noviembre en Guanajuato y Michoacán

El clima para este 11 de noviembre en Guanajuato pronostica un cielo despejado a lo largo del día. El sol comenzará a salir a partir de las 07:00 horas y de la mañana y su punto cumbre será desde las 14:00 a las 16:00 horas alcanzando una temperatura máxima de 24º C.

Por su parte, el clima para Michoacán prevé un tiempo inestable porque durante la mañana habrá cielo nublado con temperaturas de 10º C a 18º C. Pero, a partir de las 13:00 horas el cielo podría despejarse logrando una temperatura máxima de 23º C.

