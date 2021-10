Clima 18 de octubre: Descenso de temperaturas y lluvias en México

De acuerdo al pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 18 de octubre el frente frío No. 4 y su masa de aire frío en interacción con la onda tropical No. 38 ocasionarán ambientes muy fríos al amanecer, de hecho no se descartan posibles heladas, esto sucederá específicamente en algunos estados del norte y centro de México.

Asimismo, los expertos señalan que las fuertes lluvias de este día también podrían ocasionar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Durante este lunes el evento de “Norte” también generará vientos fuertes en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

❇️Recordando, para esta segunda quincena se pronosticó mayor incidencia de frentes fríos y formación de algún sistema ciclónico en el Pacífico, Caribe y/o Golfo de México.



⛈️¡Esta previsión continúa vigente... la temporada de lluvias NO ha finalizado, PENDIENTES¡⚠️ pic.twitter.com/pRmJU3Jbxy — ❄️Meteorología México❄️ (@InfoMeteoro) October 17, 2021

Clima 18 de octubre: Temperaturas mínimas y máximas

Durante la madrugada y el amanecer de este martes, el clima podría estar bastante frío para las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, así como de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, donde el termómetro podría oscilar entre los -5 y 5 ºC.

Para la tarde de este 18 de octubre, es decir, después de medio día, prevalecerá el ambiente caluroso , con temperaturas de entre 35 y 40 ºC en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Clima en CDMX y Estado de México este 18 de octubre

Para la mayor parte del día, el SMN pronostica un clima nublado, en algunas zonas montañosas del Valle de México prevalecerán los bancos de niebla.

En cuanto a las precipitaciones este 18 de octubre se esperan algunos chubascos en la CDMX y lluvias un poco más fuertes en el Edomex, en ambos casos se podrían presentar algunas descargas eléctricas.



Temperatura mínima al amanecer en la CDMX de entre 11 y 13 ºC

Temperatura máxima estimada en la CDMX de 22 a 24 ºC

Viento de 10 a 20 km/h y con rachas de hasta 40 km/h

⛈️☔️ Consulta las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán hoy domingo 17 de octubre y los próximos 3 días en la #CDMX. Checa el gráfico para conocer la información completa ⬇️ pic.twitter.com/C0cQfnfh6a — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2021

Clima 18 de octubre: Lluvias en México

Este lunes el pronóstico del clima prevé que el frente frío No. 4 se extenderá desde el oriente del Golfo de México hasta la Sonda de Campeche y Tabasco, donde seguirá interactuando con la onda tropical No. 38 que se desplazará sobre el sureste del país, provocando lluvias fuertes, así como algunos chubascos en el oriente de la República Mexicana y la Península de Yucatán.

En resumen, este 18 de octubre el pronóstico del clima estima que la interacción de varios fenómenos meteorológicos a lo largo y ancho de México, ocasionará los siguiente efectos:



Lluvias intensas (75 a 150 mm): Veracruz y Tabasco.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Hidalgo, Edomex, CDMX, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Posible caída de granizo: Zacatecas, Jalisco y Michoacán.

Evento de “Norte” con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros: Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Evento de “Norte” con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros: costa de Veracruz.

Viento de 50 a 60 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Golfo de California.

La noticia por todos los medios. Descarga nuestra app

deps