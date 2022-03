CIDH alerta sobre “normalización” de violencia contra periodistas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre “la normalización” de la violencia contra periodistas en México y señaló que las autoridades no han hecho lo suficiente para que no queden impunes los crímenes contra la prensa.

La CIDH informó que en lo que va de 2022 recibió ocho reportes de asesinatos de periodistas en México por motivos que podrían estar relacionados a la profesión.

A través de un comunicado, explicó que existen en el país “recurrentes señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de funcionarios públicos federales y locales”, lo que acentúa las agresiones contra el gremio.

“La Relatoría observa con particular preocupación el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en México y reitera que este tipo de ataques vulnera la libertad de expresión tanto en su dimensión individual com colectiva, ya que afecta el derecho de la sociedad a estar informada, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”, enfatizó.

Suman ocho periodistas asesinados en 2022

En los que va de este año, ocho periodistas han sido asesinados en el país, el último ocurrió el pasado 15 de marzo cuando Armando Linares López, fue asesinado por sujetos armados que ingresaron en su domicilio.





Antes el 4 de marzo cuando fue ultimado el periodista de nota roja, Juan Carlos Muñiz , en el municipio de Fresnillo, Zacatecas cuando conducía un taxi.

El 24 de febrero fue asesinado el periodista, Jorge Camero, director del portal noticioso El Informativo en Sonora y también secretario particular del alcalde Luis Fuentes Aguilar, del municipio Empalme.

En febrero Heber López murió cuando fue atacado a disparon al interior de su estudio de grabación en Oaxaca. Sus compañeros comentaron que el periodista había recibido amenazas vía telefónica.

En enero, cuatro periodistas perdieron la vida en ataques directos: José Luis Gamboa, en Veracruz; Margarito Martínez, en Tijuana; Lourdes Maldonado, también en Tijuana; y Roberto Toledo, asesinado Michoacán.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

sga