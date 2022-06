VIDEO: Chofer de camión empuja a pasajero que reclamó tarifa ilegal

Un chofer de camión se hizo viral en las últimas horas luego de que fuera captado por usuarios de transporte público, aventando y agrediendo a un pasajero que reclamó el cobro ilegal de la tarifa en el estado de Nuevo León.

En el video difundido en redes sociales, se muestra el momento en el que un sujeto está en una llamada telefónica aparentemente reportando a la unidad de transporte que estaba cobrando en exceso la tarifa a los pasajeros.

Segundos más tarde, se aprecia al sujeto de lentes obscuros continuar con sus reclamos al chofer del camión el cual se limitó a decir “yo cobro 15 pesos”, además de asegurar que los tres pesos demás que se estaba cobrando los tenía que dar en su base.

Yo tengo que liquidar 15 pesos tuyos y esos tres pesos tuyos yo nos los voy a pagar, carnal, yo no los voy a pagar, brother asegura el chofer del transporte público.

Tras esto, el pasajero optó por intentar bajar del camión al mismo tiempo que le gritó al chofer “rata”.

Acto seguido, el conductor de la unidad de transporte se levantó de su lugar para encarar al pasajero y reclamarle que “a él no lo iba a estar insultalto”.

Segundos más tarde y tras un par de forcejos , el chofer del camión aventó al hombre inconforme de la unidad de transporte generando el reclamo del resto de los pasajeros.

Multan a transporte público en Nuevo León por aumentar tarifa

Este conflicto entre un chofer de camión y un pasajero, se dio en medio de las multas que han estado recibiendo las unidades de transporte público por cobrar tarifas no autorizadas a las personas en Nuevo León .

El director general del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), José Manuel Valdez Gaytán informó que desde la mañana del 29 de junio llevaron a cabo un operativo por la tarifa ilegal de 15 pesos.

Se aplicaron 133 multas de 300 UMAS de valor y ocho unidades fueron llevadas por grúas a corralones por estas infracciones.

Las multas son equivalentes a 28 mil 866 pesos y las unidades se llevaron a los corralones porque las unidades no cumplen con el año modelo, el operador no trae licencia, tarjeta de circulación o las condiciones físico-mecánicas ya no son las adecuadas para andar circulando.

