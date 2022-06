Multan a transporte público en Nuevo León por aumentar tarifa

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbano de Nuevo León, Hernán Villarreal, señaló que aplicará mano dura a los conductores de transporte público que cobren una tarifa no autorizada con multas y corralón.

El titular de la dependencia aseguró que se hará respetar la ley a los transportistas que a su antojo cobraron 15 pesos en lugar de la tarifa oficial de 12 pesos.

Para evitar que este tipo de acciones se sigan dando o prevenir que se den, el Instituto de Movilidad va a lanzar una licitación abierta a todos los transportistas del país que quieran prestar el servicio de transporte en la ciudad

El secretario de Movilidad explicó que se eliminarán las ventajas que se estaban dando para apoyar a los transportistas y dijo que el gobierno y los usuarios no serán “rehenes de un grupo de transportistas que siempre han querido hacer su santa voluntad”, aseguró.

¿Cuáles serán las sanciones por aumentar tarifa sin autorización?

El director general del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), José Manuel Valdez Gaytán informó que desde la mañana de ayer llevaron a cabo un operativo por la tarifa ilegal de 15 pesos.

Se aplicaron 133 multas de 300 UMAS de valor y ocho unidades fueron llevadas por grúas a corralones por estas infracciones.

Las multas son equivalentes a 28 mil 866 pesos y las unidades se llevaron a los corralones porque las unidades no cumplen con el año modelo, el operador no trae licencia, tarjeta de circulación o las condiciones físico-mecánicas ya no son las adecuadas para andar circulando.

El titular de IMA recordó que recientemente se emitió un acuerdo de un apoyo económico a todos los transportistas, equivalente a dos pesos por kilómetro recorrido, para que no tuvieran que incrementar tarifas, pese al apoyo tomaron la iniciativa de cobrar más.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

sga