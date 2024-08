Beca Benito Juárez 2024: Lo que se sabe del pago miles de pesos de agosto

Si eres beneficiario de la Beca Benito Juárez y estás esperando el pago de agosto, hay buenas noticias. Aunque no está en el calendario oficial, podrías ser de los afortunados en cobrar este mes.

El concepto de pago pendiente de la Beca Benito Juárez es muy importante para los beneficiarios, porque les permite no perder sus cobros incluso si ya pasó un tiempo y no se fijaron en que tenían algún beneficio. Este mes de agosto, aunque no sea de depósito en el calendario oficial, ciertas personas podrían recibir su dinero, pero para ello tienen que seguir diferentes pasos.

Este año, las becas del ejercicio fiscal 2024 se entregan en 10 de los 12 meses que dura el año. Por lo que es importante decir que los meses de julio y agosto no se paga beca. Aun así, ciertas personas podrían tener un dinero y cobrarlo este mes, aunque el monto depende de cada uno.

¿Quiénes pueden cobrar la Beca Benito Juárez en agosto?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer la importancia de usar el buscador de estatus. Ahí se específica que ciertas personas, aunque su estatus aparezca de baja, pueden verificar en el apartado de becas emitidas si tienen pendientes por cobrar. De esta manera, si hacen el proceso este mes, podrían tener el beneficio en agosto.

Por lo tanto, para verificar si estás entre quienes tienen un pago pendiente por cobrar, no te olvides de usar el buscador de estatus.

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca para el Bienestar Benito Juárez?

Ahora bien, para todos los demás beneficiarios, deberán seguir el calendario de pagos oficial, tanto en educación básica, como media superior y superior. En este se detalla que la fecha del segundo pago del año es en noviembre, en días por definir. Los montos exactos son:



Beca de Educación Básica: 4 de 10 meses de pago que son un total de 3,680 pesos por familia.

Beca Media Superior: 4 de 10 meses de pago, que son 3680 por becario.

Beca de educación superior: 4 de 10 meses de pago para un total de 11,200 pesos.



