Becas del Bienestar Benito Juárez revela cuándo será la nueva entrega de tarjetas

A través de su cuenta oficial de la red social X, la administración de las Becas del Bienestar Benito Juárez dio un importante aviso sobre las nuevas tarjetas en el mes de agosto para las y los beneficiarios del apoyo. Entérate de los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cuándo entregan las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar

Las tarjetas del programa Becas del Bienestar Benito Juárez son herramientas fundamentales para la distribución segura y eficiente de los recursos destinados a los beneficiarios. Es a través de ellas que reciben el apoyo económico que les permite cubrir gastos relacionados con su educación y desarrollo personal.

Si aún no tienes la tarjeta del Banco del Bienestar para cobrar tu apoyo correspondiente al programa social de las Becas del Bienestar Benito Juárez, la administración dio a conocer que retomarán la entrega en agosto y advirtió: “Recuerda que si no hay tarjeta, no hay beca”.

Para poder saber si te toca la tarjeta en agosto, solo sigue estos cuatro pasos.



Entra al Buscador de Estatus en el siguiente link: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ Ingresa tu CURP en el espacio correspondiente Dirígete a la sección de ‘Bancarización’ Consulta la fecha, hora, documentos y lugar al que debes ir por tu tarjeta

Aquí te dejamos un mensaje importante sobre la entrega de tu tarjeta del @bancobienestar 👇🤩



¡Sigue estos 4️⃣ pasos!⁰

Entra al #BuscadorDeEstatus:https://t.co/p4QJJIWmgX pic.twitter.com/JAPsUrT6xt — BecasBenito (@BecasBenito) July 22, 2024

Requisitos para inscribirse a la Beca Benito Juárez 2024

En caso de que quieras solicitar inscribirte a la Beca Benito Juárez 2024 tendrás que cumplir con los siguientes requisitos:



La alumna o alumno debe estar inscrito a educación básica clasificada como escuela prioritaria

Constancia de estudios con o sin fotografía

Credencial escolar

Boleta de Evaluación

Formato de inscripción o reinscripción

Consulta de calificaciones en línea

Reporte de avances preescolares

Lista general de alumnos

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin

Las Becas Bienestar Benito Juárez son un programa emblemático en México diseñado para apoyar a estudiantes de bajos recursos económicos.

Estas becas buscan reducir las desigualdades sociales y garantizar el acceso a la educación superior mediante un apoyo económico mensual directo a las y los beneficiarios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.