Los 6 pasos que debes hacer si no te cayó el depósito de la Beca Benito Juárez 2024

Al tratarse de un año en el que se realizan elecciones en México, todos los depósitos y fechas de entrega de los programas sociales y becas se deben modificar con el propósito de que no influyan en las decisiones electorales o se usen como moneda de cambio con los que menos tienen, por ello te contamos qué debes hacer si no has recibido la Beca Benito Juárez 2024.

Las becas correspondientes a este ejercicio fiscal se entregan en 10 de los 12 meses de este 2024, solo en los meses de julio y agosto no se paga beca; sin embargo, debido a que este año se celebran elecciones todo los pagos se entregan antes y después de junio cuando concluya dicho periodo.

De acuerdo con las autoridades, cada año más de 12 millones de estudiantes reciben una Beca Benito Juárez 2024 , por lo que la suma total de beneficiados en este gobierno asciende a más de 22 millones de estudiantes desde preescolar hasta licenciatura a nivel nacional.

En Educación Media Superior se atiende cada año a 5.8 millones de estudiantes de escuelas públicas escolarizadas, también cuentan con una beca universal de 920 pesos mensuales.

¿Qué hacer si no me cayó el depósito de la Beca Benito Juárez 2024?

Sin embargo, aunque algunos alumnos ya terminaron con el trámite, no han recibido su pago, por lo que te explicamos los pasos a seguir para poder notificar a la autoridad sobre estas incidencias.

Lo primero que deben hacer los estudiantes es acudir a recibir su tarjeta con la que podrán cobrar la Beca Benito Juárez 2024.

Se indica que en casi de no haber recibido el pago desde hace 45 días o más, el alumno debe entrar al Buscador de Estatus en http://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta

En el apartado Ventanilla Virtual selecciona el formulario para conocer las razones por las que no se ha depositado.

