Para familiares de migrantes cobrar remesas es demasiado complejo en algunos bancos

Perla Serrano es esposa de un migrante y ella cuenta que no deseaba que su marido se fuera del país, sin embargo la situación lo ameritó y explica cómo vive el tener que cobrar remesas:

“No pues, yo no quería que se fuera, pero pues por la necesidad, la necesidad de que pues luego, a veces, no hay para comer, para los estudios de los hijos, necesidades...” dice perla. Cada quince días, esta mujer sube a su motocicleta con su hija y recorre 6 kilómetros hacia el centro de Tonatico en el Estado de México para intentar cobrar el dinero que le manda su marido desde los Estados Unidos, “me manda mi quincena, tres mil pesos y eso eso todo y pues a comprar mi mandado, para lo que me alcance”, dice Perla.

Pero esta mujer asegura que no siempre consigue cobrar las remesas y denuncia que frecuentemente el lugar al que acude se queda sin efectivo “en telégrafos luego voy a retirar mi dinero y nunca tienen, nunca hay y no hay sistema, como ahorita, pues de ahí vengo y no hubo y seguido es lo mismo, seguido, seguido”, finaliza.

Logística para cobrar remesas

Y es que el envío de dinero del extranjero hacia nuestro país suena muy sencillo, pero requiere de una logística muy compleja, se necesita tener la capacidad de poder pagar remesas en efectivo, en el momento en que el cliente lo solicite y en cualquier sucursal del país. Esto implica tener millones de pesos diarios disponibles en cada sucursal, esperando ser cobrados y es que solo instituciones con una amplia infraestructura y con la suficiente liquidez en sus bóvedas lo pueden hacer.

“Llegas a la sucursal y no te lo dan, imagínate qué problema y eso no solo pasaba con Banco del Bienestar, también con lo que era Telecomm, son oficinas que no tienen los tamaños, las bóvedas, ni la infraestructura para poder liquidar, entonces por eso también, estos bancos del gobierno no pueden atender la verdadera necesidad y la inspiración de esa remesa”, explica Guillermo Ruíz del Colegio de Contadores Públicos.

Guadalupe Martínez es otra mujer que también recibe dinero los Estados Unidos de su marido, que migró hace 2 años a Texas y cada 8 días le manda para la escuela de sus hijos, pero ella prefiere acudir a un banco de prestigio para evitar contratiempos, “en Banco Azteca vengo con la clave, me formo y lo cobro, la verdad es muy rápido para cobrar, a mi se me facilita, vengo y sé que rápido está, no tengo que estarme esperando días, porque he ido a otros lados y así ha sido”, comenta la ama de casa.

Para Enrique Díaz del Centro de Estudios Espinoza “el sistema bancario está basado en la confianza, tienes que generar confianza, cuando un migrante envía sus recursos, lo que esperas es que se paguen, eso es premisa, entonces tiene que ser a través de instituciones formales, debidamente constituidas que tengan la liquidez, que tengan las reservas suficientes para hacer los pagos y no cualquier institución puede asegurar eso”.

¿Cuántas remesas llegan a México anualmente?

Al año llegan a nuestro país alrededor de 60 mil millones de dólares en remesas y el 75% de ellas se cobran en efectivo en las comunidades más alejadas y por esa razón no cualquiera puede ofrecer el servicio de envíos desde el extranjero de manera eficiente y confiable.

