VIDEO: Explota turbina de avión en pleno vuelo rumbo a Guadalajara

En plena semana de regreso a clases tras las vacaciones de Semana Santa , pasajeros de un avión que viajaban rumbo a Guadalajara vivieron momentos de terror luego de que se incendiara y explotara una de las turbinas, lo cual provocó que el capitán optara por regresar de su origen y realizara un aterrizaje de emergencia.

El miedo de muchos se hizo realidad para los pasajeros de la aeronave con matrícula XA-VAV, de la aerolínea Viva Aerobús, al ver cómo una de las turbinas del avión en el que viajaban explotó y posteriormente se incendió en pleno vuelo, durante la tarde del miércoles, cuando salió de Puerto Vallarta.

VIDEO: Así explotó la turbina de un avión en pleno vuelo a Guadalajara

Los pasajeros del vuelo VB 32 35 se salvaron de una posible tragedia luego de que al poco tiempo de salir de Puerto Vallarta rumbo a Guadalajara explotó una de las turbinas. Sin duda un percance que pocos han experimentado o vivido para contar a sus seres queridos.

En la grabación se puede observar el ala de un avión y posteriormente se escucha y siente una fuerte explosión en la aeronave. Y es que el pasajero iba tranquilamente grabando su viaje cuando se presentó el percance en pleno aire que puso en alerta a todas las personas que viajaban a Guadalajara.

Gracias a que la aeronave no estaba tan lejos de la base, el capitán regresó, no sin antes solicitar un aterrizaje de emergencia. Aunque el incidente no acabó en tragedia afortunadamente, el susto sin duda se lo llevarán todos los pasajeros del vuelo por el resto de su vida.

¿Qué dijo que Viva Aerobús tras la explosión en el avión?

Luego de que las imágenes de dicho momento se viralizaran, la aerolínea Viva Aerobús dijo que luego del incidente la tripulación en todo momento controló la situación y procedió a los protocolos adecuados para procurar el bienestar de los pasajeros.

Destacó que los viajeros fueron desembarcados oportunamente y la aeronave se encuentra en plataforma para su revisión y mantenimiento correspondiente. “Lamentamos los inconvenientes que esta circunstancia haya podido ocasionar y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de cada uno de los vuelos, prioridad número uno de la compañía” , dijo.

Por poco ocurre una tragedia en el vuelo de @VivaAerobus 3235.

Le exploto una turbina a pleno vuelo. Se tuvo que aterrizar de emergencia en #PuertoVallarta. pic.twitter.com/aAoAEN7Sni — Puerto Vallarta (@TurismoPV) April 20, 2023

