VIDEO: Perrita Lola baila “La Vaca” y enternece TikTok

Lola, una perrita visiblemente mayor, enterneció TikTok y las redes sociales luego de bailar a lado de su dueño la icónica canción de merengue “La Vaca” con mucho ritmo y llena de emoción, mientras era animada por amigos y familiares con gritos de “dale Lola, dale”.

En esta ocasión fue una perrita la que sacó los mejores pasos de baile en la pista de una casa, en donde se llevaba a cabo una reunión familiar. Y es que la pegajosa canción de Mala Fe, seudónimo de Javier Ignacio Gutiérrez, cantante y productor de merengue, provocó que hasta Lola moviera su cadera.

La perrita compitió contra su dueño para ver quién bailaba mejor la canción y la primera reacción de los asistentes fue apoyar a Lola, quien bailaba con gran entusiasmo y movía sus patas de arriba a abajo, de acuerdo al ritmo de la melodía, así como su cadera y cola.

El video del usuario @astr0pc en TikTok provocó suspiros y algunas risas entre los internautas, pues la mayoría aseguró que la perrita sin duda le ganó a su dueño en el baile. Aunque la grabación es muy corta, hasta el momento ha acumulado más de 2 millones de “me gusta” y más de 30 mil comentarios que muestran cariño a Lola.

¿Cuáles fueron los comentarios de los usuarios de TikTok?

“Su emoción cuando le dicen dale Loca, dale”, “Toma ese merengue”,"Perritos con flow latino”, “Lola con los pasitos prohibidos”, “eppaaaa, Lola está en la onda”, “Ella está en la sintonía”, “Ay no qué hermosuraaaa”, “Ay qué bailadora más preciosa” y “Lola muy coordinada”, fueron algunos de los comentarios que ha reunido el video.

Si es que no eres latino y aún no has escuchado la canción de “La Vaca”, no te preocupes, pues aquí te la colocamos para que bailes justo al ritmo de Lola.

