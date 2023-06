¿Por qué la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, decidió irse a vivir a un cuartel militar?

La alcaldesa de Tijuana , Montserrat Caballero Ramírez, informó que a partir de esta semana se irá a vivir al cuartel militar del 28 Batallón de Infantería, ubicado al suroeste de la ciudad fronteriza debido a las amenazas que ha recibido por parte de presuntos delincuentes que han sido capturados durante su gestión y el decomiso de armas de fuego.

Alcaldesa de Tijuana se va a vivir a cuartel militar

En su conferencia de prensa del 12 de junio, la presidenta municipal de Tijuana, señaló que su cambio de residencia a las instalaciones del Ejército no fue una decisión propia, sino que fue una recomendación directa por parte de la Guardia Nacional, debido a las amenazas e incluso ya fue víctima indirecta de un atentado, cuando agredieron a uno de sus escoltas el pasado 17 de mayo.

No fue una decisión, porque no cualquiera se puede ir a vivir al cuartel, sino fue una sugerencia por parte de la Guardia Nacional en razón de mi seguridad -explicó la funcionaria durante el encuentro con los medios.

Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, se irá a vivir a un cuartel militar

El atentado al que se refirió Caballero Ramírez ocurrió la mañana del 17 de mayo de 2023, cuando un comando de cuatro hombres —tres de ellos armados— disparó en contra de una patrulla asignada a la expolicía Rosalva González Molina, alias “La Puma”, encargada del equipo de “avanzada” de la alcaldesa.

La funcionaria dio a conocer que las amenazas que ha recibido “son de personas que han sido detenidas con estas armas, que pudieran quedar libres y que están enojadas” con ella.

Tan solo en esta semana detuvimos a seis homicidas, hemos detenido a 56 generadores de violencia y es la corporación que más armas ha decomisado en todo el país, 1,500 en total -expuso.

La alcaldesa de Tijuana considera que su presencia en el cuartel militar mandará un mensaje fuerte a los delincuentes de que no se dejará intimidar.

Ciudadanos critican la decisión de la alcaldesa de Tijuana

Luego de hacerse pública esta decisión, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano Sosa, señaló que la postura de la alcaldesa “es lamentable e irresponsable porque muestra que la propia autoridad se siente insegura (…) lástima que 2 millones de ciudadanos no caben en el cuartel militar”.

Además algunos ciudadanos criticaron la medida que tomó la alcaldesa y le dijeron que si no puede que renuncié porque no puede con el puesto y no garantiza la seguridad de la población.

Critican decisión de alcaldesa de Tijuana por irse a vivir a cuartel militar por amenazas

Me parece mal, porque ella debe de estar al frente todo (…) esta huyendo de sus responsabilidades en ese caso que renuncié. -indicó José Luis Ponce, ciudadano de Tijuana.

Se está protegiendo a la alcaldesa: AMLO

A finales de mayo, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, le manifestó su apoyo a la alcaldesa de Tijuana.

Se le está protegiendo ya desde hace como quince días. Porque sí ha recibido amenazas. Y se decidió protegerla, se habló con ella y se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla. Y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, siempre tomando en cuenta su opinión de ella. Fue una amenaza para la gobernadora (Marina del Pilar), para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. Y no se tienen muchos elementos, pero es mejor prevenir que lamentar -apuntó el presidente.

¿Cuáles son las implicaciones para la alcaldesa?

Vivir en el cuartel militar significa que Martínez deberá renunciar a la comodidad de su hogar. Estará bajo protección constante de las fuerzas armadas, quienes serán responsables de su seguridad las 24 horas del día. Además, esta nueva ubicación le permitirá tener acceso directo a recursos militares que podrían ser útiles en la lucha contra el crimen organizado.



