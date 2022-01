Reducen aforos y clases presenciales serán al 50% en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que el regreso a clases presenciales para el próximo lunes 10 de enero, será en modalidad mixta con un aforo máximo del 50% siempre cumpliendo las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19.

El mandatario estatal también solicitó al sector productivo aplicar a partir de este viernes un horario escalonado de entrada para sus trabajadores de las 07:00 am Industria; 08:00 am servicios y 10:00 am comercio

“La buena noticia es que no habrá cierres, nos vamos a reactivar, que vamos a regresar a la escuela y lo vamos a hacer de manera muy prudente calibrando, ajustando y conforme evolucione el COVID-19 día a día estaremos dando a conocer nuevas medidas y calibrando siempre lo más prudente para la población de Nuevo León”

La secretaria de Educación de Nuevo León, Sofialeticia Morales detalló que las clases presenciales con hasta el 50% de aforo ocurrirá siempre que se aseguren las medidas sanitarias y recordó que la vacunación a maestros iniciará el próximo miércoles

Destacó la importancia de organizar dentro del salón de clases grupos de trabajo con un máximo de seis estudiantes, y en caso de que se confirme algún contagio se pida a los otros estudiantes se queden en casa mínimo por una semana.

En la última semana en Nuevo León los casos de #COVID19 y sus variantes han aumentado de manera considerable por eso, no es momento de bajar la guardia.



Ayúdanos a cuidar de tu salud y usa en todo momento el cubrebocas. 😷🦠 pic.twitter.com/bTngQtseNB — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) January 2, 2022

Nuevo León reduce aforo en espacios abiertos al 50%

La Secretaría de Salud de Nuevo León anunció una nueva reducción en los aforos de comercios y establecimientos abiertos, del 70 al 50%, a partir de este viernes 7 de enero; en tanto que en espacios cerrados se mantiene el aforo al 50%.

Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, enfatizó que todos los lugares deberán cumplir con los protocolos de prevención establecidos, principalmente el uso obligatorio del cubrebocas.

El Semáforo COVID en Nuevo León continúa en color amarillo, con 6 indicadores en verde, 2 en amarillo y 2 en rojo.

Las autoridades de Salud también informaron que al corte del 5 de enero se reportaron 2 mil 574 nuevos casos, 306 mil 319 acumulados; 3 nuevas defunciones, 15 mil 15 acumuladas; y 276 personas hospitalizadas, de las que 48 están conectadas a un ventilador mecánico.

sga