Captan en video el momento exacto de la caída de la avioneta en Toluca
Una avioneta con 10 personas cayó en Toluca y se incendió; todos murieron. Autoridades resguardan la zona y peritan posible falla técnica hoy mismo.
Una avioneta con pasajeros se desplomó en Toluca, Edomex, y provocó un incendio en la zona.
- El accidente ocurrió en San Pedro Totoltepec, en Industria Automotriz y Blvd. Miguel Alemán.
- Murieron 10 personas: 2 tripulantes y 8 pasajeros, incluidos 3 menores de edad. La aeronave era un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, procedente de Acapulco.
- Autoridades mantienen peritajes.
