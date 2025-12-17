Captan en video el momento exacto de la caída de la avioneta en Toluca

Una avioneta con pasajeros se desplomó en Toluca, Edomex, y provocó un incendio en la zona.

El accident e ocurrió en San Pedro Totoltepec , en Industria Automotriz y Blvd. Miguel Alemán.

, en Industria Automotriz y Blvd. Miguel Alemán. Murieron 10 personas : 2 tripulantes y 8 pasajeros, incluidos 3 menores de edad. La aeronave era un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, procedente de Acapulco.

: 2 tripulantes y 8 pasajeros, incluidos 3 menores de edad. La aeronave era un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, procedente de Acapulco. Autoridades mantienen peritajes.

