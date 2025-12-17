inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Omar García Harfuch informa detención de célula delictiva extorsionadora de limoneros

Captan en video el momento exacto de la caída de la avioneta en Toluca

Una avioneta con 10 personas cayó en Toluca y se incendió; todos murieron. Autoridades resguardan la zona y peritan posible falla técnica hoy mismo.

Videos,
México

Por:  Ximena Ochoa

Una avioneta con pasajeros se desplomó en Toluca, Edomex, y provocó un incendio en la zona.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • El accidente ocurrió en San Pedro Totoltepec, en Industria Automotriz y Blvd. Miguel Alemán.
  • Murieron 10 personas: 2 tripulantes y 8 pasajeros, incluidos 3 menores de edad. La aeronave era un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, procedente de Acapulco.
  • Autoridades mantienen peritajes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Edomex