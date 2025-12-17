Alertan por robo y venta ilegal de leche adulterada
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato, durante los últimos ocho meses se incautaron alrededor de 160 mil litros de leche adulterada.
- Los expertos y las autoridades advierten sobre los riesgos para la salud pública que implica la venta y compra ilegal de leche adulterada.
- Por ello, hacen un llamado a la población para que compre en establecimientos confiables y oficiales y si perciben que el producto sabe raro, es mejor no consumirlo.