Caso Wallace: SCJN ordena liberar a Juana Hilda González tras 19 años en prisión

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la “innmediata y absoluta” liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien enfrentaba una sentencia de 78 años de prisión por el caso Wallace.

Esto sucede tras determinar que no hay pruebas suficientes que demuestren que ella estuvo involucrada en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005, hijo de Isabel Miranda de Wallace.

En la sesión de esta tarde, los ministros votaron con cuatro votos a favor el proyecto 26/2022 presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que analizó las violaciones a los derechos humanos durante todo el proceso en su contra.

Se determinó que el caso contra González se basó en dos testimonios proporcionados por la acusada ante la antigua Procuraduría General de la República, los cuales podrían haber sido obtenidos mediante tortura o presión.

“Esta Primera Sala considera que, en el caso, los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Públicos no son suficientes para demostrar la participación de Juana Hilda González Lomelí en el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. Esto es así, pues la acusación en su contra no se sostiene sin las declaraciones que Juana Hilda rindió ante el Ministerio Público, cuando se encontraba en un centro de arraigo, antes de ser puesta a disposición del juez, y no hay elementos suficientes para concluir que esas ‘confesiones’ fueron emitidas de manera libre y voluntaria, y no bajo tortura psicológica, coacción e intimidación, por lo que no pueden ser tomadas en consideración”, se lee en la sentencia.

Tras 19 años y cinco meses en prisión, González Lomeli saldrá en las próximas horas del penal de Santa Martha Acatitla.

Como resultado de esto, se facilita la posibilidad de que otros involucrados en el secuestro del hijo de la activista fallecida Isabel Miranda de Wallace puedan obtener su libertad.