Retrasan pagos de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores

La Pensión Bienestar de Adultos Mayores es un apoyo económico que se entrega de manera bimestral a los beneficiarios, sin embargo, algunos de ellos, exactamente a quienes les entregaron su tarjeta en el mes de febrero no han recibido sus pagos.

Según testimonios proporcionados a adn40, algunos de los beneficiarios que recibieron su Tarjeta Bienestar en el mes de febrero de 2025, no recibieron sus apoyos económicos correspondientes a los bimestres de marzo-abril y mayo-junio.

¿Por qué hay retrasos en la Pensión Bienestar de Adultos Mayores?

De acuerdo con los testimonios, los pagos de la Pensión Bienestar para las personas que recibieron su tarjeta en el mes de febrero no se han reflejado, debido a una falla en el sistema. No obstante, sí recibirán su depósitos, pero estos no serán retroactivos.

Trabajadores del Centro Integrador de Bienestar solicitaron a dichos beneficiarios pedir un estado de cuenta en los Bancos del Bienestar y reportar esta incidencia a través de los números telefónicos de la institución. No obstante, otros empleados les han dicho que esto no es necesario, pues sí se les hará la entrega de su dinero pero hasta una fecha determinada.

¿Cuándo pagarán la Pensión Bienestar de Adultos Mayores?

De acuerdo información proporcionada por personal del Banco del Bienestar, los beneficiarios que no han recibido su pago tendrán sus depósitos hasta el mes de julio y solo corresponderá al bimestre julio-agosto.

¿Cuándo se registraron los adultos mayores que no han recibido su Pensión Bienestar?

Los adultos mayores beneficiarios que no han recibido la Pensión Bienestar en sus tarjetas son aquellos se registraron en noviembre de 2024, según los reportes.

