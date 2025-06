¡Evita el corralón! Estos son los autos que se quedan en casa el lunes 9 de junio según el Hoy No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) implementó el programa Hoy No Circula con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México. Por eso, es importante saber cuáles son los carros que no circulan hoy lunes.

Es muy importante que tomes en cuenta que los conductores que infringen el programa Hoy No Circula pueden ser sancionados no solo con costosas multas sino también con corralón.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 9 de junio?

De acuerdo con el calendario del CAMe el Hoy No Circula de los lunes aplica para los autos que tienen este engomado y terminación de placas.

Los autos que no circulan en lunes son los que tienen engomado amarillo

Los autos con placa con terminación 5 y 6

Los autos con holograma 1 y 2

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se mantiene activo desde las 5:00 horas y se debe respetar durante todo el día hasta las 22:00 horas. Los automovilistas que deben de respetar este programa son los que viven en las siguientes zonas:



16 alcaldías de la CDMX

18 municipios del Edomex

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

Si no quieres perder una fuerte suma de dinero de tu bolsillo, te recomendamos que te mantengas al tanto del programa Hoy No Circula y su calendario para los automovilistas de la CDMX y del Edomex. Los automovilistas que incumplen con el programa Hoy No Circula se pueden hacer acreedores a una multa de tránsito de entre 20 y 30 UMAS, lo que se traduce entre $2,262 y $3,394 pesos.

Asimismo, es importante que te mantengas al tanto del programa Hoy No Circula, porque los oficiales de tránsito están en libertad de considerar si la infracción amerita corralón, lo que definitivamente será un fuerte golpe para tu bolsillo.

