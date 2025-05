Hoy No Circula: El color de engomado y la terminación de placas de los autos que se quedan en casa el martes 20 de mayo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) implementó el Hoy No Circula hace varios años, con el propósito de regular la cantidad de vehículos en las calles y, al mismo tiempo, los gases contaminantes que emiten.

Por esta razón, los automovilistas capitalinos y del Valle de México deben de permanecer atentos al calendario del programa, a fin de evitar multas costosas. Si vas a sacar tu auto para ir al trabajo, no olvides revisar cuáles son los carros que no circulan el martes 20 de mayo.

¿Qué autos no circulan el martes 20 de mayo?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, los autos que tengan este engomado y placas no podrán circular ni por las alcaldías de la CDMX ni por 18 municipios del Edomex. Los autos que no circulan en martes son los que tengan:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

El Hoy No Circula se mantiene vigente a partir de las 05:00 am y termina hasta las 22:00 pm sin excepción.

¿Cuál es el holograma 1 y 2 que no circula el martes?

Los hologramas 1 y 2 son las calcomanías que se colocan en los parabrisas de los autos en México para indicar el nivel de emisiones contaminantes que el vehículo emite.

Holograma 1:

Indica que el vehículo emite gases perjudiciales al ambiente.

Restringe la circulación un día entre semana y dos sábados al mes.

Los sábados de restricción dependen del último dígito de la placa: si es impar, no circula el primer y tercer sábado; si es par, no circula el segundo y cuarto sábado.



Holograma 2:

Indica que el vehículo emite gases perjudiciales al ambiente, con niveles más altos que el holograma 1.

Restringe la circulación un día entre semana y todos los sábados del mes.



¿Cómo opera el programa Hoy no circula?

El programa Hoy No Circula es una medida impuesta por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) con el propósito de reducir la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), especialmente en periodos de alta concentración de contaminantes.