CFE alerta por fraude; este es el modus operandi de falsos trabajadores que revisan medidores de luz

Recientemente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que no está realizando un operativo ‘Casa por casa’ ; no obstante, sus empleados realizan visitas a los hogares para verificar que las familias mexicanas reciban el servicio de forma óptima. Por esta razón, delincuentes han aprovechado la situación para tratar de realizar un fraude a costa de la CFE.

Ante esta situación, la CFE emitió una alerta para que las familias mexicanas no se dejen engañar por falsos trabajadores de la CFE que revisan los medidores de luz. Te contamos cuál es el modus operandi de este nuevo tipo de estafa.

La CFE anuncia que no realiza operativo casa por casa

A través de sus redes sociales, la CFE informó a la población que no está llevando a cabo un operativo ‘Casa por casa’; sin embargo, especificó que sus trabajadores de campo realizan visitas rutinarias a los hogares en las que realizan labores como: instalar medidores inteligentes, revisar posibles conexiones ilícitas y notificar deudas a los usuarios.

🔺 #CFEInforma | No existe un programa especial llamado “Casa por casa”. Las visitas para instalación de medidores, revisión de conexiones o notificación de adeudos forman parte de nuestras tareas rutinarias. pic.twitter.com/QRn0mFpAhf — CFEmx (@CFEmx) April 23, 2025

No obstante, no existe una fecha precisa para que los trabajadores acudan a los hogares, sino que las visitas rutinarias se realizan diariamente, a lo largo del año. Una situación que, al parecer, están aprovechando un grupo de estafadores en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

¿Cuál es el nuevo modus operandi de fraudes a domicilio con falsos trabajadores de la CFE?

La CFE en Monterrey emitió una alerta para advertir a los usuarios de un nuevo modus operandi de fraudes a domicilio con falsos trabajadores que revisan medidores de luz.

De acuerdo con el comunicado, vecinos de Monterrey han alertado sobre la presencia de una camioneta blanca rotulada de forma similar a los vehículos oficiales de la CFE. En la camioneta viajaban varios individuos con uniformes de la CFE que portaban incluso credenciales falsas, pues se notan los errores ortográficos.

Según los testimonios, los falsos trabajadores están realizando operativos ‘Casa por casa’, visitando domicilios que supuestamente tienen una falla en el medidor de luz. Tras realizar una supuesta reparación, los falsos trabajadores de la CFE cobran entre tres mil y cinco mil pesos. Si los usuarios se niegan a pagar, los trabajadores falsos de la CFE amenazan con imponer multas de hasta 100 mil pesos.

La CFE informó que dichas personas no pertenecen a su plantilla de empleados y que la Fiscalía General de la República ya ha iniciado acciones legales para dar con los trabajadores de la CFE falsos.

¿Cómo debo verificar cuando un trabajador de la CFE visita mi casa?

Cuando recibas la visita de un trabajador de la CFE es importante que verifiques que porte su identificación oficial de la empresa, su uniforme color caqui y debe de darte el número de servicio que se encuentra en la parte superior de tu recibo.

No te dejes estafar por los falsos trabajadores de la CFE. Toma tus precauciones y no olvides que un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad no puede ingresar a tu domicilio sin tu permiso.

