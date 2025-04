La LFT explica si el 5 de mayo es feriado y se paga doble

Uno de los días feriados que más causan confusión entre los mexicanos es el 5 de mayo, pues al tratarse de una fecha que conmemora un suceso histórico de nuestro país, se podría llegar a pensar que se debe de pagar doble, pero, ¿se trata de un día de descanso obligatorio?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) tiene claramente estipulados cuáles son los días de asueto obligatorio para los trabajadores; sin embargo, estos no necesariamente coinciden con los días de descanso de los niños, ya que el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es distinto. Pero, entonces ¿quién descansa el 5 de mayo? Te damos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿El 5 de mayo es un verdadero día festivo?

El 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla, un hecho histórico que ocurrió en el año de 1862, cuando el ejército mexicano liderado por el joven general Ignacio Zaragoza logró repeler el intento de invasión del ejército francés en la ciudad de Puebla. Por esta razón, se considera un día feriado y el calendario de la SEP lo tiene marcado como un día de descanso para los alumnos de todos los niveles educativos.

No obstante, no es lo mismo para los trabajadores, ya que el calendario de la LFT no considera el 5 de mayo como un día de descanso obligatorio, por lo tanto ni se descansa ni se paga doble.

¿Qué días festivos quedan en 2025?

Aunque el 5 de mayo no es un día de descanso obligatorio, según la LFT, en mayo si hay un día de asueto para los trabajadores que se paga doble: el 1 de mayo, Día del Trabajo.

Además del Día del Trabajo, según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, quedan los siguientes días de descanso en lo que resta del 2025:



1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

25 de diciembre

😌¡Que no se te olvide!

😎El 1 de mayo está establecido en la Ley Federal del Trabajo como descanso obligatorio.

😀Si lo trabajas debes recibir tu salario diario, más un salario doble.

😉¿Tienes dudas? #PROFEDETSÍ te asesora de forma gratuita. pic.twitter.com/IhxFIN8K7k — Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) April 29, 2025

¿Cómo se debe pagar el 1 de mayo?

A diferencia del 5 de mayo que únicamente es un día feriado, el 1 de mayo es un día de descanso obligatorio, por lo que si tu empleador te pide trabajar en ese día de asueto, entonces deberá de pagar tu sueldo doble.

Según el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, si te presentas a trabajar el 1 de mayo, tu empleador deberá de pagar tu sueldo más un salario doble, es decir, un salario triple. Además, si el día de descanso obligatorio cae en domingo, el empleador también deberá pagar la prima dominical.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.