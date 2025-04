¿SEP suspende clases? Aclaran si habrá megapuente con motivo del 2 y 5 de mayo en México

Este lunes 28 de abril 2025, más de 23 millones de estudiantes en educación básica retoman actividades y regresan a las aulas para concluir el ciclo escolar 2024-2025, tras las vacaciones de Semana Santa. No obstante, se ha generado duda sobre si la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspende clases, ya que el jueves es 1 de mayo, Día del Trabajo. Asimismo el lunes 5 de mayo se conmemora la batalla de Puebla, esta situación ha generado confusión y muchas personas se preguntan si habrá megapuente.

En adn40 te explicamos detalladamente lo estipulado por la autoridad educativa.

¿Hay clases el 28 de abril 2025?

La SEP no suspente clases para este próximo lunes. Se confirmó que el lunes 28 de abril de 2025, tras dos semanas de descanso, sí habrá clases en todo México, marcando el fin de las vacaciones de Semana Santa y el reinicio de actividades académicas. Este regreso aplica para estudiantes, docentes y personal administrativo de escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

Así que ya lo sabes, alista los útiles y los uniformes de tus pequeños, pues el calendario 2024-2025 de la SEP se mantiene sin modificaciones.

¿Hay megapuente el 1 de mayo por el Día del Trabajo?

El próximo jueves se celebra en todo el mundo el Día del Trabajo . La conmemoración internacional del 1 de mayo como el Día del Trabajo, tiene su origen en la represión de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, ocurrida precisamente el primer día de mayo de 1886.

El calendario oficial de la SEP marca esta fecha como “suspensión de labores docentes”, es decir, no habrá clases. Es importante señalar que no habrá megapuente, pues la autoridad educativa dedició no recorrer esta fecha, por lo que no habrá fin de semana largo.

Además de que no habrá clases, los empleados tampoco están obligados a laborar, ya que es un feriado oficial incluido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Hay clases el 5 de mayo en México por la batalla de Puebla?

Otra de las celebraciones importantes del mes entrante es la batalla de Puebla , acontecida el 5 de mayo del año de 1862. Cada año se conmera esta fecha.

El pueblo mexicano se enfrentó valientemente, bajo el mando del General Ignacio Zaragoza, al ejército profesional del Segundo Imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille. El resultado fue la victoria contundente de los mexicanos.

Debido a esta situación, la SEP suspende clases. El próximo lunes 5 de mayo de 2025 es día de descanso obligatorio tanto para estudiantes como docentes.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2025?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el ciclo escolar 2024-2025 llegará a su fin el próximo 16 de julio de 2025, dando inicio a las vacaciones de verano.

