“Ley Valeria” es aprobada en Nuevo León; tipifica el acecho como delito con hasta 4 años de prisión

El Congreso de Nuevo León aprobó de forma unánime la “Ley Valeria” consistente en reformas al Código Penal local para que se tipifique el acecho como delito, lo que permitirá sancionar a los responsables con penas que van de los seis meses hasta cuatro años de prisión y una multa de hasta 57 mil pesos.

Lo anterior, luego de ser dictaminado en la Comisión de Seguridad y Justicia, encabezada por el diputado del PRI, Javier Caballero.

El acecho es cualquier tipo de vigilancia ilegal, podemos hablar de muchos tipos de de acecho, pero específicamente es cualquier tipo de vigilancia que resulte ilegal. Es decir, que esté fuera del marco de la ley, que haya personas que te esté buscando sin tu consentimiento, que haya personas que te estén persiguiendo sin tu consentimiento, que haya personas que te estén vigilando sin tu consentimiento, que haya acciones que se den sin tu consentimiento -explicó el diputado local.

Caballero indicó que esta conducta limita la libertad de las víctimas y les genera angustia, hasta puede poner en riesgo su vida y bienestar. La “Ley Valeria”, tiene como objetivo principal proteger a las víctimas de este tipo de violencia.

Hoy es un día muy importante para las mujeres de Nuevo León y de todo México ya que se aprobó en el Pleno del Congreso la tipificación del delito de acecho, delito que no estaba contemplado en la ley, se tenía contemplado el acoso, pero no el acecho como tal -puntualizó el legislador.

Lorena de la Garza, diputada del PRI y presidenta del Congreso, resaltó que, después de años de impunidad en este delito, finalmente se cuenta con una herramienta legislativa que impondrá consecuencias a quienes acosen, acechen o asedien a una persona.

Por su parte, Greta Barra, de Morena, celebró la lucha de Valeria Macías y calificó la aprobación de la ley que lleva su nombre como un logro de la lucha feminista.

¿Por qué se llama “Ley Valeria”?

La “Ley Valeria” es en honor a Valeria Macías, activista que sufrió en carne propia el acecho. La también maestra vivió ocho años siendo víctima de acoso por parte de un exalumno.

La mujer estuvo presente en la sesión ordinaria y celebró la decisión del legislativo: “Entonces, esto fue una lucha de todos y la recompensa va a ser para todos. Muchas gracias por el apoyo a todos los medios porque sin ustedes y sin la gente en redes esto no sería posible. El índice es mayor en mujeres. Hay hombres que son víctimas, pero son mucho más las mujeres. No, todavía no se resuelve. Mi agresor sigue suelto, pero bueno, esperemos que esto cambie con esta resolución de la ley”, señaló.

