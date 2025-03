Cobranza judicial vs cobranza extrajudicial: Consecuencias de no pagar y el riesgo de embargo

En México, el aumento de la cartera vencida refleja un crecimiento preocupante de las deudas no pagadas por parte de los hogares, lo que podría acarrear serias consecuencias en cobranza judicial vs. cobranza extrajudicial para quienes no cumplan con sus compromisos financieros .

De acuerdo con el Banco de México, a enero de 2025, la cartera vencida alcanzó los 88,606 millones de pesos, lo que representa un incremento del 10.8% respecto al mismo mes del año anterior. Ante esta situación, muchos deudores se enfrentan a la cobranza judicial o extrajudicial, dos vías distintas para recuperar los pagos atrasados.

¿Qué es la cobranza extrajudicial?

La cobranza extrajudicial es un proceso fuera del ámbito judicial, donde las empresas de cobranza , normalmente mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos, buscan que los deudores liquiden sus adeudos.

A menudo, se utilizan prácticas intimidatorias para presionar a las personas a pagar, como amenazas de embargos o demandas. Sin embargo, es importante destacar que estas amenazas no son legales, ya que para proceder con un embargo es necesario un proceso judicial formal.

Este tipo de cobranza suele ser más barato para las instituciones que otorgan los créditos, ya que no implica costos administrativos ni la intervención de abogados.

En muchos casos, las personas pueden llegar a acuerdos de pago o reestructuración de la deuda con las entidades financieras para evitar procedimientos más complejos.

Cobranza judicial: ¿Cuándo puede haber un embargo?

Si el deudor no responde a la cobranza extrajudicial, el acreedor puede iniciar un proceso judicial. La cobranza judicial se inicia cuando una demanda es presentada ante un juez, ya sea estatal o federal, dependiendo del tipo de deuda.

Durante este proceso, se llevan a cabo varias etapas, incluidas audiencias, presentación de pruebas y alegatos, hasta que se emite una sentencia. Si la deuda no se cubre, y en algunos casos si no hay acuerdo entre las partes, el juez puede autorizar un embargo de bienes.

Es importante que los deudores comprendan que un embargo solo puede ser autorizado por un juez.

El riesgo de perder parte de su patrimonio aumenta cuando la deuda no se cubre o se llega a un acuerdo fuera del tribunal. Por lo tanto, la mejor opción es buscar soluciones de pago antes de que se llegue a este punto.

¿Cuáles son las consecuencias del no pago?

No cumplir con los compromisos financieros no solo afecta el historial crediticio de una persona, sino que también puede poner en riesgo su patrimonio.

Las consecuencias del no pago van más allá de las llamadas de cobranza, ya que las deudas pueden llevar a la intervención judicial, embargos y otros procedimientos legales que dañarán aún más las finanzas personales.

Para evitar estos problemas , lo mejor es pagar las deudas a tiempo o buscar acuerdos de pago antes de que el caso llegue a la fase judicial.

