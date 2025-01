La peor consecuencia de dejar que expire una deuda en el Buró de Crédito

Las deudas, aunque no sean eternas, pueden tener impactos negativos si no se manejan adecuadamente. Dejar que una deuda expire en el Buró de Crédito es un error común, ya que se tiene la creencia de que así se corrige el historial. Te decimos cuál es la peor consecuencia de no realizar el pago.

Las consecuencias de dejar que una deuda expire en el Buró de Crédito

En general, las deudas no desaparecen por sí solas, aunque existe un período de prescripción, que varía según el tipo de deuda y la legislación vigente. Por lo general, las deudas como las de tarjetas de crédito o préstamos personales prescriben entre tres y seis años después de la última actividad en la cuenta.

Sin embargo, el hecho de que una deuda se considere “prescrita” no implica que desaparezca del historial crediticio. La información relacionada con esa deuda puede permanecer en el Buró de Crédito durante un tiempo, afectando futuras oportunidades financieras.

¿Cómo se calcula la prescripción de las deudas y cómo funciona?

La prescripción de una deuda es un término legal que pone un límite de tiempo durante el cual un acreedor puede exigir el pago. Si este plazo expira y el acreedor no ha iniciado acciones legales, la deuda se considera “prescrita” y el acreedor ya no puede cobrarla judicialmente.

No obstante, este período varía según el tipo de deuda y las normativas locales. Las deudas de tarjetas de crédito, por ejemplo, suelen prescribir entre tres y cinco años, mientras que los préstamos hipotecarios o estudiantiles pueden tener períodos más largos.

¿Qué consecuencias tiene dejar que una deuda expire en el Buró de Crédito?

Aunque la deuda prescriba legalmente, su impacto en el historial crediticio puede perdurar durante años. Si se deja que una deuda se venza sin hacer frente a ella, probablemente el deudor terminará con un “historial negativo” en su reporte crediticio.

Esto afectará su puntaje de crédito y dificultará la obtención de futuros préstamos o créditos, como una hipoteca o un préstamo para automóvil. Además, aunque la deuda esté “prescrita”, puede ser que el acreedor aún intente cobrarla o tomar medidas legales.

¿Es posible borrar una deuda del Buró de Crédito?

En México, una deuda no se borra del Buró de Crédito solo porque haya expirado. Aunque el plazo de prescripción llegue a su fin, la deuda permanecerá registrada en el Buró de Crédito durante seis años, afectando el puntaje crediticio de la persona deudora.

Esto puede generar problemas para acceder a futuros créditos o préstamos, pues muchas entidades financieras consultan el historial crediticio para evaluar riesgos antes de aprobar una solicitud.

¿Qué hacer para evitar problemas con las deudas?

La mejor estrategia siempre será evitar llegar al punto de que la deuda prescriba. Existen varias alternativas para manejar deudas de forma responsable y evitar el daño al historial crediticio:



Reestructurar la deuda: Si la deuda es demasiado difícil de manejar, muchas instituciones ofrecen opciones para reestructurar los pagos, como ampliar los plazos o reducir las tasas de interés. Pagar las deudas prioritarias: Organizar los pagos según la tasa de interés más alta, priorizando las deudas que generen más costos. Consolidación de deudas: Un préstamo para consolidar varias deudas en una sola puede ser útil para reducir la carga financiera

