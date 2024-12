Se registra fuerte incendio tras explosión de tanques de diésel en Juárez, Nuevo León

Se registra un fuerte incendio en Juárez, Nuevo León , tras la explosión de cilindros de diésel y dos tráileres en la calles Francisco Villa de la colonia Ejido Juárez.

Protección Civil de la entidad informaron que ya se encuentran en el lugar de los hechos, además de que están siendo apoyados por las unidades de Nuevo León, Caderyta, Monterrey y El Carmen.

Además de que están bomberos de dicho municipio, los de Guadalupe, HG, KIA, incluso elementos de Agua y Drenaje, así como personas del CRUM.

Se desconoce por qué inició el fuego

De acuerdo a medios locales, alrededor de las 13:30 horas (tiempo local) del martes 10 de diciembre, los habitantes escucharon un estruendo en la zona de bodegas.

No obstante, 30 minutos después, se notificó que el fuego ya se había apagado; no se reportaban víctimas debido al trabajo oportuno de las autoridades de Protección Civil.

“El incendio ya se ha controlado, afortunadamente, (fueron) dos tanques de 50 mil litros de diésel”, expresó el encargado de Protección Civil durante una transmisión en vivo en redes sociales.

Aunado a lo anterior, también se explicó que las propiedades aledañas no sufrieron daños; sin embargo, se dejó en claro que el personal se encuentra trabajando para evitar una mayor catástrofe.

Columna de humo era vista desde varios kilómetros a la redonda

En redes sociales el video rápidamente se volvió viral, debido a que una columna de humo negro era vista desde la carretera San Mateo rumbo a la autopista Juárez-Reynosa.

Asimismo, vecinos expresaron que la bodega ya había sido denunciada ante las autoridades correspondientes, debido a presuntas actividades irregulares.

Hasta el momento, las autoridades no se han expresado sobre el incendio; no obstante, se conoce que el tráiler no derramó el diésel al suelo, por lo que se libró una catástrofe mayor.

