Kilómetros de caos y horas de retraso por bloqueo en la México-Querétaro; transportistas exigen su pago

Este lunes 9 de diciembre, se reportó un bloqueo en la autopista México-Querétaro a la altura de la caseta de Tepotzotlán, de parte de un grupo de manifestantes pertenecientes a diversas asociaciones de transportistas, los cuales se movilizaron para demandar el cumplimiento de pagos adeudados por la construcción del tramo 7 del Tren Maya. Este acto de protesta causó gran congestión vehicular y se solicitó el apoyo de las autoridades locales y federales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Manifestantes se reúnen con las autoridades; se espera que liberen la vialidad

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos ( CAPUFE ) informó que el grupo de manifestantes finalmente se reunió con las autoridades competentes para concretar el pago de su adeudo. Se espera que en las próximas horas lleguen a un acuerdo y se libere la vialidad. Afirmó que cualquier actualización la compartirán por redes sociales, a través de su cuenta @CAPUFE, o a través del 074.

☑️ ACTUALIZACIÓN#AutMéxicoQuerétaro, km 43, dirección CDMX. Continúa reducción de carriles por presencia de manifestantes. Se informa a las personas usuarias que los manifestantes se reúnen con las autoridades competentes para llegar a un acuerdo con la finalidad de liberar la… — CAPUFE (@CAPUFE) December 9, 2024

¿Qué pasó en la autopista México-Querétaro?

Las primeras horas de la mañana fueron testigos de la llegada de decenas de camiones que cerraron por completo ambos sentidos de la autopista, provocando extensas filas de vehículos varados. La protesta responde a la falta de pagos por parte de las empresas subcontratistas encargadas del proyecto, quienes, según los transportistas, les deben varios meses de trabajo.

Este tramo en disputa, que forma parte del ambicioso proyecto del Tren Maya, ha sido objeto de constantes controversias. Los transportistas afirman que su paciencia ha llegado al límite y exigen una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Aseguraron que han trabajado arduamente sin recibir ninguna retribución por meses, lo que no es solo una “falta de compromiso, es una falta de respeto” a su labor, externaron en redes sociales.

🔻 En la autopista México-Querétaro se registra otro bloqueo por parte de transportistas, a la altura de la caseta de Tepotzotlán. Los manifestantes señalan incumplimiento de pago en la construcción del tramo 7 del Tren Maya pic.twitter.com/GZF8YDip0H — adn40 (@adn40) December 9, 2024

El bloqueo ha generado preocupación entre los automovilistas y transportistas que utilizan esta importante vialidad, buscando rutas alternas que representan un aumento significativo en el tiempo de traslado. Además, la situación ha causado una repercusión económica negativa en los sectores que dependen del flujo constante en esta vía.

A pesar de la presión, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se han pronunciado para buscar una solución viable para los transportistas y tampoco el Gobierno Federal. En caso de no llegar a un acuerdo, los transportistas seguirán en la zona, y no cesarán las movilizaciones hasta que lleguen a un acuerdo definitivo.

Los transportistas advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta recibir una respuesta concreta que garantice el cumplimiento de sus demandas laborales, mientras tanto Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos ( CAPUFE ) sugirió a los automovilistas tomar precauciones en la zona.

⚠️AVISO IMPORTANTE⚠️#AutMéxicoQuerétaro, km 43, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que en la zona se registra reducción de carriles por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) December 9, 2024

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.