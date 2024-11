“Te vamos a encontrar” Melanie lanza mensaje y comparte nuevas fotos de su agresor

Christian Rojas, agresor de Melanie Barragán Guzmán sigue prófugo y la joven utilizó sus redes sociales para exponer al joven y pedir ayuda a la ciudadanía para localizarlo.

A través de su cuenta de Facebook, Melanie publicó una foto de Christian acompañada del siguiente mensaje: “Donde quiera que estés metido, te vamos a encontrar”.

Melanie publica foto de su agresor

En la foto publicada por Melanie se puede ver al agresor identificado como Christian Rojas posando junto a un pastel decorado con la frase “Feliz cumple, guapo”.

La imagen muestra a Christian Rojas sosteniendo discos autografiados de la banda Morat.

Además, en su cuenta de TikTok, Melanie también compartió un video con la canción “Venganza” de No te va a gustar y Nicki Nicole. A lo largo de la grabación se pueden ver varias imágenes junto al mensaje “20 días han pasado de mi agresión y aún no aparece este sujeto llamado Christian . Por favor ayúdenme a encontrarlo y pague ante la ley lo que me hizo”.

Momentos de la agresión | #Melanie comparte en redes sociales tres videos de aquella noche en que su "novio" la atacó de manera despiadada. La información con #LosRuizLara pic.twitter.com/awuGusK4Wt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 19, 2024

Agresor de Melanie fue a verla al hospital

Cabe recordar que la agresión a Melanie ocurrió el pasado 31 de octubre durante una fiesta de Halloween.

Cámaras de seguridad lograron captar el momento en el que Christian Rojas golpea a Melanie hasta dejarla inconsciente a pesar de que su amiga intenta detenerlo.

Melanie sufrió fracturas en el pómulo, nariz e incluso estuvo a punto de perder un ojo.

Tras ser rechazada en dos hospitales, Melanie fue atendida en el Hospital Regional número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según declaraciones de la mamá de Melanie, el joven ingresó al hospital para intentar verla pero la señora pidió al personal que lo expulsara. Cabe destacar que para este momento, Christian Rojas no tenía una denuncia por lo que no pudo ser detenido en ese momento.

