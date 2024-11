Caso Melanie: Novio golpeador la habría visitado en el hospital cuando estaba herida

Se dieron a conocer nuevos detalles del caso Melanie , quien sufrió una brutal golpiza a manos de su pareja Christian “N”, tras una fiesta de Halloween el pasado 31 de octubre en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En entrevista para medios María del Socorro Guzmán Elorza, madre de Melanie, informó que el joven de 24 años se presentó en el Hospital General Regional (HGR) No. 6 del IMSS, donde la joven estudiante de enfermería estaba internada debido a las fracturas en el pómulo, nariz y ojo izquierdo que presentaba.

De acuerdo con Guzmán Elorza, Christian “N”, acudió al lugar argumentando que quería ver a Melanie para “darle un beso en la mejilla”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Porque a Christian de Jesús no le bastó con golpear brutalmente a Melanie, todavía se presentó en el hospital el día que ella fue ingresada, porque “quería darle un beso en la mejilla”. No lo detuvieron porque el MP aún no llegaba a levantar declaraciones.



🤬 https://t.co/2bYoGnh2OO pic.twitter.com/B9qy8J3yC2 — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) November 9, 2024

“Entró al hospital, me preparan para ver a Melanie. Esta persona sí se presentó, en la mañana, entró a la fuerza al IMSS y no sé como logró llegar hasta la habitación donde estaba Melanie. Me dijo: ‘Solamente quiero ver a Melanie, quiero darle un beso en la mejilla’, y yo tuve que contenerme por respeto a las personas que estaban hospitalizadas”, contó.

El joven no fue detenido debido a que aún no había una denuncia presentada en su contra. Christian “N” se encuentra prófugo de la justicia, la Fiscalía de Tamaulipas ofrece una recompensa de $200 mil pesos por información de su paradero.

Por su parte, Melanie ya fue dada de alta y se encuentra en recuperación en su casa. La joven ofreció un primer mensaje de agradecimiento para las personas que le han brindado su apoyo.

“No estoy bien, estoy vulnerable, pero estoy totalmente agradecida con la gente que me apoya. De todo corazón, a toda la gente que me está mandando mensajes y que me escribe, estoy muy agradecida”, expresó en un audio difundido por su tía, Anice Guzmán.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.