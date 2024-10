Halloween y Día de Muertos tendrán ambiente gélido en estos 5 estados

Para quienes planean celebrar Halloween , el martes 31 de octubre, y el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre, el pronóstico climático apunta a que estas fechas estarán marcadas por un ambiente gélido en diversas regiones de México por dos frentes fríos.

La interacción de varios sistemas meteorológicos, entre ellos el frente frío No. 6, que se mantendrá en el norte del país, generará condiciones frías que afectarán principalmente a 5 estados con temperaturas mínimas y posibles heladas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué clima se espera en Halloween y Día de Muertos en México?

De acuerdo con el pronóstico , el frente frío No. 6 se ubicará en el norte de México, intensificando los vientos debido a su interacción con la corriente en chorro subtropical y creando un descenso significativo en la temperatura. En paralelo, la onda tropical No. 29 se moverá hacia el suroeste, dejando de influir en el clima nacional, mientras que un nuevo sistema, el frente frío No. 7, ingresará el sábado al noroeste, acentuando las condiciones frías.

Este último frente se asociará con una vaguada en altura y la corriente en chorro polar, lo que provocará un descenso adicional de las temperaturas en el noroeste y fuertes rachas de viento, acompañadas de lluvias, chubascos y posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, especialmente en la sierra de San Pedro Mártir.

Lista de los estados con clima más frío en Halloween y Día de Muertos

El frío se intensificará en algunas zonas de montaña en 5 estados mexicanos, con temperaturas mínimas extremas que se esperan en la madrugada del viernes 1 de noviembre:



De -10 a -5 °C con heladas : en áreas montañosas de Chihuahua y Durango.

: en áreas montañosas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas : en zonas elevadas de Baja California, Sonora y Zacatecas.

: en zonas elevadas de Baja California, Sonora y Zacatecas. De 0 a 5 °C: en áreas montañosas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

¿Cómo afectará el clima a las celebraciones de Halloween y Día de Muertos?

Las temperaturas bajas podrían ser una sorpresa para quienes planean actividades al aire libre. Es recomendable tomar precauciones, especialmente en zonas montañosas, donde las condiciones de helada y el viento pueden intensificar el frío. En particular, las temperaturas en la Sierra de Baja California podrían ser extremas, con probabilidad de aguanieve, lo que obligará a los visitantes a tomar medidas de protección adicionales.

Este ambiente gélido representa una de las primeras olas de frío significativas de la temporada y se espera que estos frentes fríos continúen afectando al territorio mexicano en las próximas semanas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.