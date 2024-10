Diputado de Coahuila presume ir en Lamborghini que cuesta millones de pesos

“¿Cuál austeridad?” fue una de las principales críticas que recibió el diputado Antonio Flores tras presumir un Lamborghini en redes sociales. Un diputado local que provocó indignación porque aseguran que el valor de ese auto deportivo de lujo no coincide con su salario como servidor público.

“Tony” Flores fue captado conduciendo un Lamborghini en las calles principales de Múzquiez, municipio de Coahuila. De hecho, fue su hermana, Tania Flores, quien compartió esto en Facebook y confirmó que el diputado era quien manejaba el vehículo.

Diputado provoca indignación por presumir Lamborghini

Antonio Flores Guerra es diputado local de Coahuila por parte del Partido del Trabajo (PT). Causó polémica en redes sociales tras ser visto manejando un deportivo de alta gama en las calles de Coahuila; medios locales señalan que se trata de un Lamborghini modelo Huracán.

Hasta el momento, el diputado no se ha pronunciado al respecto. Las grabaciones fueron compartidas por su hermana, Tania Flores, quien provocó más indignación con su descripción: “Deja tú el carro, el piloto Antonio Flores, qué nervios, ya no tardan en salir en denuncia ciudadana, ciberpulgas, etc. Ardidos 1,2 3 jaja”.

¿Cuánto gana un diputado local?

De acuerdo con el tabulador de personal de confianza de Coahuila en 2023, el sueldo de un diputado local es de 91 mil 313 pesos mensuales.

¿Cuánto cuesta el Lamborghini que presumió el diputado?

El precio de este vehículo de lujo puede variar dependiendo del año y de los acabados que tenga, sin embargo, su valor en el mercado va de los 5 a los 12 millones de pesos mexicanos.

Este Lamborghini Huracán se puede encontrar, por ejemplo, en Mercado Libre, con un precio mínimo de 5 millones 600 mil pesos; Por otro lado, en Facebook Market Place hay un modelo similar al que aparece en las fotos del diputado que se vendió por 259 mil 999 dólares, lo que equivale a más de 5 millones de pesos.

De esta manera, para poder pagar un vehículo deportivo de este calibre, un diputado local tendría que ahorrar su salario íntegro mensual por más de 50 años.

