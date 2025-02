Se registra sismo hoy de magnitud 5.1 con epicentro en Iguala, Guerrero; se percibe en CDMX

Fue percibido un sismo hoy de magnitud 5.1 con epicentro al suereste de Iguala, Guerrero. El movimiento se registró a las 13:40 horas según lo informado de manera preeliminar por el Servicio Sismológico Nacional.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano no ameritó la alerta sísmica, porque la energía no superó los niveles de activación. Según autoridades no se reportan afectaciones.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) se mantiene en comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil, para realizar una evaluación preliminar por sismo con epicentro en Iguala, Guerrero.

SISMO Magnitud 5.1 Loc. 12 km al SURESTE de IGUALA, GRO 28/02/25 13:39:28 Lat 18.24 Lon -99.49 Pf 52 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 28, 2025

Asimismo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, pidió a la población reportar cualquier emergencia presentada debido al movimiento telúrico.

Cabe destacar que el sismo de esta tarde también se percibió en algunos municipios del estado de Morelos, sin daños reportados hasta el momento. Mientras que en los 125 municipios del Estado de México (Edomex) se activaron los protocolos de protección civil.

Hace unos momentos se percibió en algunos municipios del estado de #Morelos un sismo originado en Iguala, Guerrero,



Se activaron los protocolos correspondientes y se trabaja con municipios en la obtención de datos preliminares para informar a la población.

#LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/1wkjFlMDAe — Protección Civil Morelos (@PC_Morelos) February 28, 2025

Tips para controlar el miedo a la alerta sísmica

A muchas personas el sonido de la Alerta Sísmica les espanta o los hace entrar en crisis por lo que te decimos cómo deberías actuar al escucharla y poder reaccionar de forma adecuada:



Piensa en la Alerta Sísmica como un sonido de vida y una oportunidad de activarte y entrar en acción para salvarte a ti y a tu familia

Recuerda que nuestro país se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo y que debido a la implementación de la Alerta Sísmica se puede actuar oportunamente. Sin embargo, debes considerar que si el miedo es sumamente intenso y te paraliza, debes acudir con un especialista para que te brinde apoyo psicológico.

