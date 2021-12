¿El 12 de diciembre es día de descanso oficial en México?

El 12 de diciembre es uno de los días más importantes para una gran parte de los mexicanos que celebran la aparición de la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿en México este es un día de descanso obligatorio?

Si bien, el 12 de diciembre millones de personas festejan de alguna forma la celebridad católica, no se considera como tal un día de descanso obligatorio, pues la Ley Federal del Trabajo marca el 25 de diciembre como el último día feriado.

Otro de los factores que este año no se podrá tener un puente por el 12 de diciembre es que cae en domingo. Es decir, la mayoría de las personas no labora y no puede tomarse la fecha .

La Basílica de Guadalupe no cerrará los días 11 y 12 de diciembre, pero como la pandemia no ha terminado, los fieles no podrán permanecer en el recinto. pic.twitter.com/LRtjHTHwYX — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) November 30, 2021

Por otro lado, a pesar de que el 24 y 31 de diciembre son días en los que se celebra la víspera de Navidad y Año Nuevo, respectivamente, tampoco están marcados como días de asueto.

¿Qué se celebra el 12 de diciembre en México?

En México se celebra esta fecha la aparición de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego.Historiadores señalan que esta creencia proviene de los conquistadores para evangelizar a los indígenas.

Los indígenas ya adoraban a Tonantzin, una diosa importante para ellos que se había impuesto.

Cada año miles de personas hacen peregrinación para ir a la Basílica de Guadalupe, donde supuestamente apareció, en el que piden o agradecen a la Virgen los milagros.

El 12 de diciembre se instauró como día de festejo en 1667 y en 1824, el Congreso de la Nación lo declaró Fiesta Nacional .

Con la aparición de la pandemia causada por el Covid-19, se cerró el recinto para los creyentes, pero este 2021, a diferencia del 2020, se abrirá la Basílica de Guadalupe.

Autoridades eclesiásticas de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer los protocolos sanitarios para su eventual asistencia.

Cubrebocas obligatorio.

No acudir a la Basílica de Guadalupe si no ha recibido la vacuna contra Covid-19.

No llevar niños ni adolescentes no vacunados.

No dormir en el atrio ni permanecer al interior de los templos.

No habrá servicio de bicipuertos.

ME