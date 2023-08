Colapsadas las líneas 3 y 7 del Metro CDMX hoy 24 de agosto de 2023

La Línea 3 del Metro CDMX hoy 24 de agosto de 2023, que va de Indios Verdes a Universidad, nuevamente es un dolor de cabeza para los usuarios, ya que pese a que no está lloviendo, se encuentra colapsada debido a los retrasos de más de 20 minutos.

Algunos usuarios que diariamente ocupan la Línea 3 durante las mañanas para llegar a sus trabajos y escuelas no se han podido subir debido a las aglomeraciones en la ruta, a consecuencia de los retrasos de más de 20 minutos.

Usuarios, que no han dudado en levantar la voz en redes sociales, muestran en imágenes cómo las estaciones Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, La Raza, Guerrero, Hidalgo, Centro Médico y Zapata actualmente lucen saturadas.

De acuerdo con los internautas, parece que los trenes no quieren avanzar, ya que no continúan su camino desde hace más de 20 minutos, lo que ha provocado alta afluencia en los andenes, así como empujones y molestia entre los usuarios porque no podrán llegar a tiempo a sus destinos.

Metro La Raza, Línea 3 colapsado. Hagan su chamba los de planeación y manden vacios para descongestionar antes de que pase un accidente.

Metro la raza linea 3 colapsado hagan su chamba los de planeación y manden vacios para descongestionar antes de que pase un accidente pic.twitter.com/zh5u0mU3i1 — Ojuí Kamporé (@Ojuikampore) August 24, 2023

