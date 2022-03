Xi Jinping dice a Biden que conflicto en Ucrania “no beneficia a nadie”

El presidente chino, Xi Jinping, dijo este viernes a su par estadounidense, Joe Biden, que los conflictos y enfrentamientos como los que se están produciendo en Ucrania no benefician a nadie, de acuerdo con medios estatales de China.

Se esperaba que Biden dijera a Xi Jinping que Pekín pagaría un precio muy alto si apoya la invasión de Rusia en territorio de Ucrania.

Las relaciones de estado a estado no pueden avanzar a una fase de confrontación, y los conflictos y enfrentamientos no benefician a nadie, dijo Xi a Biden en una videollamada. “La crisis de Ucrania es algo que no queremos ver”, sostuvo.

Xi Jinping a Joe Biden: "Las relaciones de Estado a Estado no pueden llegar a la fase de confrontación militar. El conflicto y la confrontación no benefician a nadie. La paz y la seguridad son los tesoros más preciados de la comunidad internacional" pic.twitter.com/5fz5umI4O0 — Gabriela Frías (@gfrias) March 18, 2022

Xi Jinping afirma que deben trabajar por la paz mundial

Xi Jinping dijo que China y Estados Unidos deben guiar las relaciones bilaterales por el buen camino y que ambas partes deben también asumir responsabilidades internacionales y hacer esfuerzos por la paz mundial.

Antes de la llamada, un portaaviones chino navegó este viernes por el estrecho de Taiwán. El USS Ralph Johnson, un destructor de misiles guiados Arleigh Burke, lo siguió al menos en parte de su ruta.

China reclama como propia a Taiwán, gobernada democráticamente, y en los últimos dos años ha intensificado su actividad militar cerca de la isla para hacer valer sus reivindicaciones de soberanía.

EUA amenazaría con sanciones a China

A EUA también le preocupa que China pueda ayudar a Rusia a eludir las sanciones económicas de Occidente.

China se ha negado a condenar la acción de Rusia en Ucrania o a calificarla de invasión, aunque ha dicho que reconoce la soberanía de Ucrania, también sostiene que Rusia tiene preocupaciones legítimas de seguridad que deben ser atendidas. Ha instado a encontrar una solución diplomática al conflicto.

Aunque el Gobierno de Biden ha amenazado con tomar contramedidas si China ayuda a Rusia en su campaña en Ucrania, aún no ha decidido con precisión qué medidas podría imponer, según una persona involucrada en las conversaciones.

