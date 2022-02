La única salida a la tensión entre Rusia y Ucrania es la diplomacia

Ante el creciente conflicto entre Rusia y Ucrania, la única salida es la diplomacia y no la confrontación, lo cual sería un salto al vacío, esta fue la postura de México, en el Consejo de Seguridad de la ONU en la cual México tiene un representante permanente.

Esta es la postura de México sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania

Este jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU abordó el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el cual los países fijaron posturas y pidieron a Rusia desescalar la tensión en la frontera con Ucrania, sin embargo México optó por buscar una salida a través de la diplomacia.

Las tensiones alrededor de Ucrania y sus potenciales consecuencias hacen evidente que reemplazar la diplomacia por la confrontación implicaría dar un salto al vacío, de ahí que es hora de refrendar los esfuerzos en un solo camino, el de la distensión, la diplomacia y el dialogo. fueron las palabras de Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante el Consejo de Seguridad.

Antes de ello pidió a los países no utilizar minas y artefactos que no han sido detonados son una amenaza para la población civil, por lo que exhortó a las partes a retirar las existentes y no colocar más.

La postura de Reino Unido

El representante de Reino Unido, pidió a Rusia retirar sus tropas y actuar con los mejores intereses para la seguridad de Europa, ya que no es correcto amenazar a un país con el uso de la fuerza.

La representante de Noruega se dijo consternada por la situación y pidió no usar la violencia para reducir la tensión entre las partes.



