Filipinas realiza crucifixiones reales por la Semana Santa

Este viernes 29 de marzo, al norte de Manila, capital de Filipinas, devotos católicos fueron clavados en cruces de madera, mientras que otros recibieron varios azotes hasta sangrar con motivo de la representación de la crucifixión de Cristo esta Semana Santa.

Crucifican a devotos en Filipinas

Alrededor de 20 mil turistas filipinos y extranjeros presenciaron una extrema demostración de la Pasión de Cristo este Viernes Santo.

Actores vestidos como soldado romanos azotaron a los devotos que llevaban cruces y les clavaron clavos de 3 pulgadas en las manos y en los pies. Uno de los crucificados fue Rubén Enaje de 63 años quien ha realizado este acto 35 veces.

En una aldea de Pampanga también fueron crucificados otros 7 filipinos.

Filipinos, una población con millones de fieles católicos

Las crucifixiones que se realizaron en Filipinas son muy comunes pues alrededor del 80% de sus habitantes son católicos romanos. Los cristianos creen que Jesús murió en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad y resucitó tres días después.

Cabe destacar que durante la Semana Santa , algunos devotos se flagelan con látigos de bambú para lavar sus pecados, curar enfermedades y conducirse a las bendiciones aunque la iglesia católica desaprueba estas acciones.

Semana Santa

En México los feligreses recuerdan y acompañan la Pasión y Muerte de Jesús a través de una representación. Algunos realizan una jornada de ayuno y abstinencia de comer carnes rojas.

La representación de la Pasión de Cristo consta de 5 partes:

En el ingreso en Silencio, el obispo o el sacerdote ingresa en silencio y se acuesta boca abajo en el piso, en señal de duelo por la muerte de Jesús de Nazaret.

Después, en la celebración de la palabra se hacen lecturas referentes a la Pasión de Cristo. Posteriormente se lleva a cabo la oración por todo el mundo donde se pide por el bienestar de todas las personas del mundo, incluidos judíos, no creyentes, no católicos, etc.

En la adoración de la Cruz se realiza la redención de Cristo, se hace una colecta que posteriormente se envía a Jerusalén y para ayudar a los lugares santos de Tierra Santa.

Finalmente en la comunión se colocan en un mantel las Hostias Consagradas el día anterior y se da la comunión a los fieles creyentes.

