Así fue el rescate de familia que quedó atrapada 4 días en Los Andes

¡Como de película! El rescate de familia ocurrió gracias a un grupo de mineros, quienes vieron a las presonas en su camioneta en la cual estuvieron durante cuatro días a más de 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, además temperaturas muy bajas, en un paraje de la Cordillera de Los Andes.

Rescatan a familia en Cordillera de los Andes

Todo ocurrió el pasado sábado 16 de julio, cuando los trabajadores mineros de la empresa Liex-Zijin, que subían al campamento que la empresa tiene en la localidad catamarqueña de Fiambalá, hallaron la camioneta que se encontraba semienterrada en la nieve.

Se informó que la mujer, de nombre Daniela, fue rescatada junto a su marido, Lucio Barrado y su hija de 11 años. La mujer dijo que llegaron el sábado en lo que describió como “un día espectacular”, expresó que no habían encontrado el volcán Pissis, por lo que dieron la vuelta.

Daniela relató que en ese momento comenzó a nevar y se detuvieron ahí porque no se veía nada, sin embargo, cuando quisieron arrancar el vehículo, ya no se podía “y no había nadie”, señaló la mujer.

De acuerdo con lo que contó, ella mandó mensajes por diferentes plataformas para que los rescataran, sin embargo, los textos no llegaron por falta de señal. Además, indicó que su esposoles dijo que los mineros los rescatarían, ya que se encontraban por la zona.



Familia rescatada por trabajadores mineros: estuvieron cuatro días a temperaturas extremas



La familia tenía alimentos para sobrevivir, sin embargo, no querían comer porque no se sentían en condiciones de hacerlo, también contaron que regularon el tema de la calefacción alrededor de 40 minutos por la noche, ya que no sabían cuándo iban a salir.

La pareja señaló que por la noche las ventanas se congelaban y tenían miedo de que se rompiera, además, no lograron dormir nada porque el frío no se los permitió. Lucio Barrado expresó que su hija le recordaba “me dijiste que iban a aparecer”, luego de que el hombre hablara sobre los mineros.

Además, relataron que hicieron lo posible para que los mineros los vieran, “ellos estaban llevando un convoy a la mina y fue ahí cuando nos vieron, los vi empecé a los bocinazos”, explicó Lucio Barrado.

Después de que fueron rescatados hicieron la denuncia de a una comisaría y Barrado reclamó que ese lugar debería de tener alguna señalización para que en caso de temporada invernal, no se suba al lugar.

