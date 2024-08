Vandalizan casa de Lionel Messi y el presidente Javier Milei protesta

El presidente de Argentina, Javier Milei no dudó en protestar en sus redes sociales después de que ambientalistas vandalizaran la casa del jugador Lionel Messi en España y le mandaran un mensaje relacionado al cuidado del medio ambiente y la población más rica del mundo.

Los ambientalistas “Futuro Vegetal”, de tinte radical ingresaron a la mansión del jugador 10 de la Selección Argentina ubicada en la comunidad de Ibiza, España y le arrojaron pintura negra y roja. En la parte exterior posaron y sostuvieron una manta.

¿Qué dijo el presidente Javier Milei tras la vandalización de la casa de Lionel Messi?

En su cuenta de X, el mandatario argentino se solidarizó con el jugador tras “este cobarde y delirante suceso” y solicitó al gobierno de Pedro Sánchez garantizar la seguridad de los ciudadanos argentinos que se encuentran en dicha nación.

Sin embargo su mensaje no quedó ahí porque metió su polémica postura contra el comunismo, la cual catalogó como una ideología fomentada por la envidia y el resentimiento hacia los exitosos.

En España, los comunistas que quieren "asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático" vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia.



Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro… — Javier Milei (@JMilei) August 6, 2024

¿Cuál fue el mensaje que los activistas dejaron en la casa de Lionel Messi?

Antes de escapar de la casa de Lionel Messi, los activistas posaron con un manta que decía lo siguiente: “Help the Planet, Eat the rich, abolish the Police”, que traducido al español significa “Ayuda al planeta, cómete a los ricos y abolir a la Policía”.

😡Así fue como activistas climáticos de la organización Futuro Vegetal vandalizaron la casa del futbolista argentino Lionel Messi en Ibiza, España



También colocaron pancartas con la leyenda: "Ayuda al planeta, cómete a los ricos" pic.twitter.com/LpAcuHcWAs — adn40 (@adn40) August 6, 2024

¿Por qué los ambientalistas vandalizaron la casa de Lionel Messi?

Lionel Messi se encuentra en la lista de los atletas mejor pagados en todo el mundo este 2024, según Forbes. El primer lugar lo ocupa Neymar con 108 millones y el segundo Karim Benzema con 106 millones, ambos juegan para equipos de la Saudi Pro League, que son propiedad del PIF. Por su parte, el jugador argentino ocupa el lugar 3 por recibir 139 millones de dólares, siendo representante de su nación como embajador de Turismo.

