¿Está el tuyo? Estos son los autos que no podrán circular a partir de enero de 2025

A partir del 1º de enero de 2025, una nueva normativa en un sector específico de Europa indica que ciertos modelos de autos no podrán circular en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta medida busca combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire en áreas urbanas. Como resultado, muchos conductores se verán excluidos de estas áreas, que tienen como objetivo reducir la contaminación y fomentar el uso de vehículos más sostenibles.

¿Qué son las ZBE?

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas urbanas designadas por las autoridades locales o nacionales donde se aplican restricciones específicas a los vehículos con altos niveles de emisiones contaminantes. Estas zonas están implementadas para mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación y fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles, como vehículos eléctricos o híbridos, transporte público y bicicletas, según información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España.

¿Cuáles son los autos que no podrán circular a partir de 2025?

Con el objetivo de implementar estrategias de sostenibilidad, se han establecido limitaciones de acceso a las ZBE que se intensificarán y afectarán a diversos tipos de vehículos . Estas zonas, que abarcan ciudades y municipios con más de 50 mil habitantes, están reguladas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, vigente desde 2021.

A partir de enero de 2025, se aplicarán restricciones a los autos que no cuenten con una etiqueta ambiental (A, B, C, ECO o 0). Los conductores que no cumplan con estas normativas podrán enfrentar multas de hasta 200 euros por circular en zonas restringidas sin el distintivo correspondiente.

Restricciones por tipo de vehículo:



Vehículos diésel antiguos : Los coches diésel que no cumplan con la normativa Euro 4 (fabricados antes de 2005) estarán prohibidos en áreas urbanas restringidas.

: Los coches diésel que no cumplan con la normativa Euro 4 (fabricados antes de 2005) estarán prohibidos en áreas urbanas restringidas. Vehículos de gasolina antiguos : Los coches de gasolina que no cumplan con la normativa Euro 3 (fabricados antes de 2000) también enfrentarán restricciones similares.

: Los coches de gasolina que no cumplan con la normativa Euro 3 (fabricados antes de 2000) también enfrentarán restricciones similares. Vehículos con altas emisiones: Los vehículos que emitan altos niveles de contaminantes, independientemente del tipo de combustible, podrán ser prohibidos en ciertas zonas, especialmente en ciudades con el objetivo de mejorar la calidad del aire.

Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio para reducir la contaminación y promover el uso de coches eléctricos y de bajas emisiones.

