El protocolo de un estado de emergencia y qué significa en el eclipse solar

De cara al eclipse solar que se vivirá el próximo 8 de abril en toda América del Norte, en diversas zonas de Estados Unidos han declarado el estado de emergencia, debido a una posible saturación provocada por la inminente llegada de miles de turistas. En respuesta a esta situación, activaron un estricto protocolo para gestionar la afluencia de visitantes.

En este sentido, el fenómeno, que no se repetirá hasta 2044, atrae la atención de locales y extranjeros y genera expectativa en el público, por lo que distintos estados tomaron medidas drásticas como el cierre de escuelas y restricciones en el tránsito.

¿Qué es un estado de emergencia?

Un estado de emergencia es, según Cornell Law School , “una declaración gubernamental por la que, debido a una crisis, se suspende el funcionamiento normal de la vida política y social en una jurisdicción determinada”. En esta definición, el estado de emergencia “puede alterar el funcionamiento del gobierno, ordenar acciones específicas a los individuos y suspender los derechos civiles ordinarios”.

Las veces en las que se activa un estado de emergencia

A su vez, de acuerdo con lo recopilado en sitios gubernamentales de EUA , el gobernador de un estado puede declarar este estatus cuando considera que hay el potencial o cuando ya ocurrió una catástrofe lo suficientemente grave para requerir ayuda adicional para complementar los recursos locales, con el fin de prevenir o aliviar daños o pérdidas.

Cuando un gobernante activa este estado, se acelera la ayuda a las comunidades necesitadas. También puede permitir al Estado solicitar ayuda federal cuando el alcance del suceso supere sus propios recursos.

Así es un protocolo de estado de emergencia con el eclipse solar

Las autoridades de Lorain , en Ohio, por ejemplo, activaron el protocolo de estado de emergencia, similar al utilizado en situaciones de huracanes. Lo anunciaron a través de un comunicado en el que detallaron los pasos a seguir y ofrecieron distintos consejos para que los residentes disfruten de este evento de manera segura.

Cómo será el protocolo activado ante el eclipse solar

El protocolo que se activará en ese lugar ante la llegada del eclipse solar comprende los siguientes pasos:

1- Abastecerse de suministros: Antes del fin de semana del 6 y 7 de abril, cuando se dé la llegada masiva de turistas, se recomienda a los residentes cargar combustible en sus vehículos y abastecerse de alimentos y bebidas. De este modo, se ayudará a evitar dificultades para acceder a estos suministros debido a problemas de tráfico y congestión en las carreteras.

2- No realizar viajes durante el evento: Para no contribuir con el aumento del trágico, se aconseja a los residentes evitar viajes durante el fin de semana del eclipse, y así no alargar los tiempos de espera prolongados en servicios, hospitales, restaurantes y gasolineras.

3- Planificar con anticipación: Asimismo, los residentes no deben programar citas médicas u otros compromisos importantes para lunes 8 de abril, para así minimizar interrupciones y facilitar la gestión de cualquier emergencia que pueda surgir.

Las complicaciones que podrían sufrirse por el eclipse solar

Sin embargo, podrían existir una serie de complicaciones ante la llegada del eclipse solar. Entre ellas, se encuentran:



Dificultad para acceder a alimentos, gasolina y suministros debido a problemas de tráfico. Aumento del tráfico o carreteras congestionadas. Aumento de los tiempos de espera en servicios como hospitales, restaurantes y gasolineras. Posible pérdida de señal de celular por sobrecarga del sistema.

Por último, el Gobierno explicó que la agencia trabaja junto a diferentes agencias gubernamentales, empresas locales, hospitales, la Patrulla de Caminos de Ohio y proveedores de servicios públicos de cara al evento.

