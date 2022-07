Sacrifican a An An, el panda más longevo del mundo, a los 35 años

An An, el panda más longevo en cautiverio, murió este jueves a los 35 años, tras sufrir problemas de salud.

Por su avanzada edad, el panda gigante se le practicó la eutanasia para evitar que siguiera sufriendo, según informó Ocean Park de Hong Kong en un comunicado.

JOYCE ZHOU/REUTERS Un ramo de flores se exhibe en el antiguo recinto del panda gigante macho An An, que fue sacrificado a los 35 años, en el Ocean Park de Hong Kong, China.

El procedimiento se llevó a cabo aproximadamente a las 8:40 am (hora local) en la casa de An An en The Hong Kong Jockey Club Sichuan Treasures en Ocean Park. Su edad de 35 años es aproximadamente equivalente a 105 años en edad humana.

En las últimas semanas, An An tuvo una severa disminución en la actividad física y la ingesta de alimentos. Se le extrañará por su “inteligencia y alegría”, dijo el presidente del parque, Paulo Pong.

【網上弔唁冊悼念大熊貓安安精彩一生】 大熊貓安安於 2022 年 7 月 21 日與世長辭,享年 35 歲(等同於人類 的 105 歲)。安安自 1999 年來到海洋公園,是人工飼養環境下全球迄今最長壽的雄性大熊貓。... Publicado por 香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong en Miércoles, 20 de julio de 2022

El panda gigante An An falleció el 21 de julio de 2022 a los 35 años (el equivalente a 105 años en la edad humana). An An era el panda gigante macho más longevo del mundo bajo cuidado humano y vivía en Ocean Park Hong Kong desde 1999. An An es un miembro indispensable de nuestra familia y ha crecido junto con el Parque. También ha construido un fuerte vínculo de amistad con lugareños y turistas por igual. Desde que Jia Jia llegó a Hong Kong con An An en 1999, han apoyado los esfuerzos del Parque para promover la naturaleza y los ecosistemas entre los visitantes como sus embajadores y fueron amados por visitantes de todo el mundo. Queremos expresar nuestra gratitud a An An por todas las cosas maravillosas que trajo a la gente de Hong Kong y a nuestros visitantes de todo el mundo, ya que fue un verdadero embajador de la conservación y los mensajes educativos. El parque albergará libros de condolencias en The Hong Kong Jockey Club Sichuan Treasures a partir de hoy. Si no puede visitarlo en persona, puede dejar el pésame en la sección de comentarios para rendir homenaje a An An.

Vida del panda más longevo

An An llegó al parque temático hace 23 años como un regalo del gobierno central chino, junto a Jia Jia, una hembra que se creía fue el panda gigante más longevo del mundo antes de su muerte a los 38 años en 2016.

Muchos de los turistas que tuvieron la fortuna de conocer al panda publicaron sus recuerdos con An An en redes sociales. Al parque le quedan otros dos pandas gigantes, la hembra Ying Ying y el macho Le Le, también obsequios del gobierno chino en 2007.

BOBBY YIP/REUTERS El panda gigante macho An An sacude un ‘alimentador de rompecabezas’ en el Ocean Park en Hong Kong.

El promedio de vida de un panda en la naturaleza es de 14 a 20 años, pero pueden vivir mucho más tiempo si están en cautiverio, según la organización conservacionista de vida silvestre Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

