Los talibanes vs los derechos de las mujeres de Afganistán

El poco terreno ganado de los derechos de las mujeres en Afganistán se vino abajo en los últimos dos años y ahora el talibán prohibió los salones de belleza, que era uno de los pocos lugares que tenía el género femenino para expresarse, hablar con otras mujeres, y que fungía como una fuente de empleo para miles de familias.

Luego de la entrada de los talibanes a Kabul, la capital de Afganistán, el 15 de agosto de 2021, las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas han aumentado de manera alarmante, asegura las Naciones Unidas (ONU), pues cada vez más, las mujeres, sean menores o adultas son excluidas de la vida pública, tanto que se les ha ordenado que deben quedarse en sus hogares salvo en casos de necesidad.

Prohíben los salones de belleza en Afganistán

El portavoz del Ministerio de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud, Mohammad Sadiq Akif, informó que los salones tienen menos de un mes de vida en Afganistán. Las estéticas surgieron en Kabul y otras ciudades después de que los talibanes fueran expulsados a finales de 2001, luego del atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos.

Sin embargo, en 2021, año en que EU retiró sus tropas de Afganistán, el Gobierno afgano se desmoronó luego de que los talibanes regresaran, derrocando a Ashraf Ghani. Hay que señalar que tanto Ghani y su antecesor Hamid Karzai, fueron reconocidos a nivel internacional por mejorar sustancialmente los derechos humanos, los medios de comunicación y la educación de las mujeres.

A dos años de la entrada de los talibanes, los derechos de las mujeres se ven ultrajados con las restricciones cada vez más estrictas , ahora se prohíben los salones de belleza, los cuales representan una fuente de empleo para las mujeres que encabezan el sustento familiar. Esto pone en peligro su situación económica y la de sus hijos.

¿Cómo se han violentado los derechos de las mujeres en Afganistán?

Desque los talibanes, que son un movimiento político-religioso, regresaron al territorio de Afganistán, los derechos de las mujeres han sido coartados con restricciones como la segregación por sexo en lugares públicos, la imposición de la burka, que es el velo largo que cubre su rostro, además están obligadas a ir acompañadas por un familiar masculino en todos sus trayectos.

La mayor restricción se dio en diciembre del año pasado, cuando el talibán ordenó a las mujeres no trabajar para organizaciones civiles y no asistir a la universidad. Después llegó la prohibición para que las menores de edad no pudieran cursar la secundaria. Actualmente solo las enfermeras y doctoras pueden trabajar en ciertos hospitales de Kabul, la capital, para atender solamente a niñas y mujeres.

Además, las mujeres tienen prohibido entrar a parques, gimnasios, baños públicos, entre muchos otros debido a las recientes prohibiciones. Esto sin mencionar que los matrimonios forzados para las niñas son un peligro siempre presente.

¿Cómo son castigadas las mujeres en Afganistán?

Los castigos para quienes no acaten las reglas son claros, pues pueden ser sometidas a castigos físicos y abusos verbales, recibir sanciones públicamente, incluso por mostrar sus tobillos, y quienes son acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio pueden ser lapidadas.

