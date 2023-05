EUA advierte a migrantes de consecuencias severas tras fin del Título 42

A la gente que está pensando en hacer este viaje, a nuestra frontera sur, queremos que sepan lo siguiente: Lo único que le importa a los contrabandistas son sus ganancias, no la gente, no les importan ustedes, ni su bienestar, así que no les crean sus mentiras, no arriesguen sus vidas o sus ahorros solo para ser expulsados de Estados Unidos, eso si acaso llegan a este país